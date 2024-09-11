Белоруссия разместила на границе с Украиной спецподразделения ОМОН и ВВ

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Белоруссия разместила вблизи украинской границы специальные подразделения ОМОН и внутренних войск. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел республики Иван Кубраков.
В своём телеграм-канале он пояснил, что такие меры были предприняты после анализа действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Спецподразделения были размещены в приграничных районах в связи с напряжённой обстановкой у южных рубежей Белоруссии.
Глава МВД подчеркнул, что основной целью этих действий является недопущение захода противника в населённые пункты и обеспечение безопасности граждан Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые меры позволят держать ситуацию в приграничье под контролем и не допустить проникновения на территорию страны диверсионно-разведывательных групп.
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Александр Бойцов