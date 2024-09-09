В Белоруссии сообщили о 14 тысячах военных ВСУ у границы

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На белорусско-украинской границе находится группировка войск ВСУ численностью порядка 14 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу ОНТ.
В связи с этим он подчеркнул, что решение об усилении границы с Украиной было своевременным и оправданным.
Вольфович добавил, что дополнительные группировки сил и средств были выведены к границе для прикрытия Мозырского и Гомельского направлений для усиления выполнения задач пограничниками.
Также он отметил, что со стороны Украины и западных государств всё чаще звучат упрёки в адрес Белоруссии из-за якобы подготовки к наступлению на Украину. Такие заявления, по словам Вольфовича, могут вызывать только «лёгкую усмешку».
Чиновник уточнил, что на белорусской стороне находятся чуть больше четырёх тысяч военных, в то время как на стороне Украины – около 14 тысяч.
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Вольфович добавил, что дополнительные группировки сил и средств были выведены к границе для прикрытия Мозырского и Гомельского направлений для усиления выполнения задач пограничниками.
Также он отметил, что со стороны Украины и западных государств всё чаще звучат упрёки в адрес Белоруссии из-за якобы подготовки к наступлению на Украину. Такие заявления, по словам Вольфовича, могут вызывать только «лёгкую усмешку».
Чиновник уточнил, что на белорусской стороне находятся чуть больше четырёх тысяч военных, в то время как на стороне Украины – около 14 тысяч.
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Анастасия Чинкова