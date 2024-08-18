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Белоруссия наращивает силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной

Лукьянович: Белоруссия нарастила силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной
18 августа 2024, 22:04
Фото: istockphoto/Vital Hil

Фото: istockphoto/Vital Hil

Белоруссия нарастила силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил республики Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ. Такие меры стали ответом на инцидент 9 августа, когда боевые дроны ВСУ нарушили воздушное пространство Белоруссии.
По его словам, усиление группировки касается и авиации, и зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск.
«Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны», — заявил Лукьянович.


Ранее Лукьянович сообщил, что Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Он назвал это заблаговременной подготовкой к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации.

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#белоруссия
В госпогранслужбе Украины якобы не увидели увеличение войск Белоруссии у границы
18 августа 2024, 22:41

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские пограничники заявили, что якобы не увидели увеличение войск Белоруссии у границы. Так представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко прокомментировал в беседе с украинским изданием слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о переброске одной трети от всей армии к границе.
«Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — заявил он.
Ранее президент Лукашенко сообщал, что граница с Украиной заминирована, как никогда раньше, а Киев держит там 120 тысяч боевиков, потому в Минске решили выставить своих военных.

Белорусский лидер также рассказывал, что в какой-то момент Киев стал увеличивать число военных на границе, в ответ президент Белоруссии «вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было», но затем, по его словам, обе страны отвели дополнительные подразделения.

По словам командующего ВВС и ПВО ВС Белоруссии Андрея Лукьяновича, Минск нарастил вооруженные силы на границе с Украиной, после того, как 9 августа боевые дроны ВСУ нарушили воздушное пространство страны.

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«Вершина глупости»: в США высказались об атаке ВСУ на Курскую область
Офицер ВС США назвал вершиной глупости нападение ВСУ на Курскую область
18 августа 2024, 21:42

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Нападение ВСУ на Курскую область, если оно преследовало цель улучшить позицию Украины на переговорах, является вершиной глупости. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на стриме ютуб-канала Deep Dive. По его словам, Киев только испортил свое положение и теперь получит более жесткий ответ.
«Вы думаете, что Россия откажется от своих условий для переговоров и так просто согласится на ваши? Это просто верх глупости», — пояснил Дэвис.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход украинского конфликта не в пользу Киева. По его мнению, Киев истощит все свои критически важные ресурсы и окончательно потеряет восточную часть фронта, где наступление усиливается с каждым днем.

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#курская область
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На Украине объявили эвакуацию в трех городах
Верещук объявила эвакуацию в трех подконтрольных ВСУ городах ДНР
18 августа 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила эвакуацию в трех городах ДНР, которые пока находятся под контролем ВСУ, — в Красноармейске (украинское название Покровск), в Димитрове (Мирноград) и в Селидово. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Жителей просят уехать из-за приближающейся линии фронта, говорится в сообщении.
«Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — написала Верещук.
Ранее с похожими заявлениями выступили депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая и глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области окажет влияние на последующий ход украинского конфликта, причем изменения будут не в пользу Киева.

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Боевики ВСУ ударили по храму в Донецке
Представительство ДНР: ВСУ ударили по храму Серафима Саровского в Донецке
18 августа 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Popescu Marius

По храму преподобного Серафима Саровского в Донецке ударили боевики ВСУ, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«…Прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», — говорится в сообщении в Telegram.

Петровский район находится на западной окраине Донецка и является самой удаленной от центра частью города. Район регулярно обстреливают украинские боевики с тех пор, как ДНР объявила о своей независимости от киевского режима.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 2022 года. Тогда власти ДНР попросили Москву о помощи в противостоянии агрессии со стороны боевиков ВСУ.

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#новости
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Журналист Боуз: Вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход конфликта
18 августа 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Diy13

Вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области окажет влияние на последующий ход украинского конфликта. Причём изменения будут не в пользу Киева.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. На свой странице в социальной сети Х он написал, что ВСУ окончательно истощат в ходе боевых столкновений на территории российского региона свои критически важные ресурсы, а отношение к соседней стране в России только ужесточится. Кроме того, по мнению репортёра, усугубится неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление российских войск набирает обороты.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа. По оценке командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, численность подразделений ВСУ, участвовавших в наступательной операции, составила 11,6 тысячи человек. В настоящее время продвижение противника в российском регионе остановлено.

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#украина
#киев
#курская область
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Мэр Кулемзин: Два жителя Донецка погибли в результате обстрела ВСУ
18 августа 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Alexthq

Артиллеристы ВСУ в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка. В результате смертельные ранения получили два мирных жителя.
Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. В своём телеграм-канале глава городской администрации уточнил, что взрыв, унёсший две человеческие жизни, произошёл на Байкальской улице. Погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения, добавил он.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Это самая удалённая от центра часть города. С 2014 года, когда Донецкая Народная Республика провозгласила свою независимость от киевского режима, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.

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Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей
18 августа 2024, 18:02

Фото: istockphoto/vladj55

Украина уже лишилась половины того количества энергетических мощностей, которое необходимо для того, чтобы нормально пережить зиму. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в своей статье для газеты Financial Times.
Российские ракеты всё чаще поражают объекты энергетики Украины, нанося серьёзный урон всей энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергетических блоков шахты приостанавливают добычу угля. Многие полагают, что из-за дефицита электроэнергии отопительный сезон на Украине обернётся настоящей катастрофой. Западные СМИ писали, что российская армия почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на её восстановление уйдут долгие годы.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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#энергетика
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Стало известно, какую новую технику НАТО отправил Киев в Курскую область
Киев направил в Курскую область бронетехнику, поставленную НАТО перед атакой
18 августа 2024, 17:51

Фото: istockphoto/DmyTo

Украина отправила в Курскую область натовский бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), который Киев получил незадолго до нападения на российский регион. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы, захваченные ВС РФ.
Согласно данным, бронемашину поставили на учет в конце июля этого года, а техосмотр она прошла за десять дней до нападения на приграничье Курской области. Выполнять задачу техника выдвинулась вечером, 7 августа, а выписанная командованием Украины бумага действовала до 16 августа.

Кроме того, из документации следует, что указанный бронеавтомобиль произвели в текущем году.

Боевики ВСУ попытались вторгнуться вглубь российских территорий 6 августа.

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В городе Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет

Кадыров опубликовал видео допроса боевиков ВСУ
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#украина
#россия
#киев
#война
#сво
#нато
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В городе Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет
18 августа 2024, 17:34

Фото: istockphoto/aapsky

В воскресенье, 18 августа, в городе Белополье Сумской области на северо-востоке Украины прозвучали взрывы. Это произошло на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Повреждения в результате взрывов получила городская электросеть, сообщает украинский «24 канал». После этого часть города осталась без света. Какого рода повреждения и как долго продлиться ремонт подачи электроэнергии не сообщается.

Удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. Воздушные тревоги в украинских регионах с тех пор стали регулярными и зачастую объявляются ежедневно, иногда охватывая всю страну.

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