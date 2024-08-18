Белоруссия наращивает силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной

Фото: istockphoto/Vital Hil
Белоруссия нарастила силы ВВС и войска ПВО на границе с Украиной. Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил республики Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ. Такие меры стали ответом на инцидент 9 августа, когда боевые дроны ВСУ нарушили воздушное пространство Белоруссии.
По его словам, усиление группировки касается и авиации, и зенитно-ракетных войск и радиотехнических войск.
Ранее Лукьянович сообщил, что Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Он назвал это заблаговременной подготовкой к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации.
Читайте также:
В РБ назвали число полетов в неделю разведавиации НАТО у границы
Лукашенко рассказал, с чего следует начать мирные переговоры по Украине
Лукашенко сделал неожиданное заявление о границе с Украиной
«Мы подтверждаем, что боевые распоряжения получены в нашем виде Вооруженных сил, уже усилена группировка. Она касается и авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск. То есть группировку значительно нарастили, и в настоящий момент они несут дежурство на южных рубежах нашей страны», — заявил Лукьянович.
Ранее Лукьянович сообщил, что Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Он назвал это заблаговременной подготовкой к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации.
Читайте также:
В РБ назвали число полетов в неделю разведавиации НАТО у границы
Лукашенко рассказал, с чего следует начать мирные переговоры по Украине
Лукашенко сделал неожиданное заявление о границе с Украиной
Данил Пономарев