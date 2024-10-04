Белоруссия сделает всё, чтобы сосуществовать с Украиной мирно, заявил Лукашенко

Фото: сайт Кремля
Белоруссия никогда не инициировала противостояние, поэтому будет делать всё для сосуществования с Украиной мирно. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.
Он призвал не повторять ошибки и быть готовыми ко всему. Также он заверил жителей агрогородка Парохонск в Брестской области в ходе встречи с ними, что Белоруссия не вступит в конфликт с Украиной, поскольку ей это не нужно. Вместо этого страна, которая никогда не инициировала противостояние, будет стремиться к мирному сосуществованию с Киевом, если, конечно, они сами этого хотят.
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Анастасия Чинкова