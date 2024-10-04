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Белоруссия сделает всё, чтобы сосуществовать с Украиной мирно, заявил Лукашенко

04 октября 2024, 14:54
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Белоруссия никогда не инициировала противостояние, поэтому будет делать всё для сосуществования с Украиной мирно. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство Sputnik Беларусь.
Он призвал не повторять ошибки и быть готовыми ко всему. Также он заверил жителей агрогородка Парохонск в Брестской области в ходе встречи с ними, что Белоруссия не вступит в конфликт с Украиной, поскольку ей это не нужно. Вместо этого страна, которая никогда не инициировала противостояние, будет стремиться к мирному сосуществованию с Киевом, если, конечно, они сами этого хотят.

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#белоруссия
#украина
#александр лукашенко
#конфликт
#мир
Генсека «Хезболлы» Насруллу временно захоронили в тайном месте
04 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/David_Bokuchava

Погибшего генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте. Об этом сообщает агентство France Presse.
Близкий к движению источник сообщил агентству, что нынешние обстоятельства и нестабильная обстановка пока не позволяют провести публичные похороны.

Также отмечается, что временное захоронение было произведено секретно, поскольку были опасения, что крупная похоронная церемония с большим количеством пришедших проститься с Насруллой могла стать объектом атаки израильских войск.

Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В результате этой атаки от полученных ранений скончался генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.

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#израиль
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В России больше не будет нелегальной миграции, заявил Хуснуллин
04 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/yanik88

Нелегальной миграции в России больше не будет, и это надо чётко понимать. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Душанбе.
В России больше не будет нелегальной миграции. Власти будут работать по трудовым ресурсам, поскольку они необходимы, но все процедуры будут осуществлять абсолютно легально, отметил Хуснуллин.

Теперь России и Таджикистану необходимо сделать подрабочую группу, а также расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности в обоих государствах. Это необходимо для понимания, кто приезжает, как и с какими целями.

Остальные оставшиеся неурегулированными вопросы в скором времени будут урегулированы, подчеркнул Хуснуллин.

Также он напомнил, что 5 февраля вступят в силу серьёзные изменения в законодательство России, связанные с миграционной политикой.

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Трамп заявил, что предстоящие выборы могут стать последними для США
Трамп: предстоящие выборы в США могут стать последними при победе Харрис
04 октября 2024, 14:22

Фото: iStock/vchal

Предстоящие выборы президента в США могут стать последними при победе кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, слова которого приводит газета Guardian.
Политик призвал своих сторонников приложить все возможные усилия для победы республиканцев, поскольку в обратном случае страна «отправится к чертям».

По словам Трампа, это могут быть последние выборы в истории США, если победу одержит Харрис. Ранее подобное мнение высказывал американский бизнесмен Илон Маск.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября.

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#дональд трамп
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#политика
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Байден в частных беседах признал свою непопулярность
Axios: Байден готов не участвовать в предвыборных мероприятиях в части штатов
04 октября 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден в частном порядке признал свою непопулярность и заявил о готовности не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтёт выгодным штаб кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что за закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что полностью осознаёт свою непопулярность среди избирателей, поэтому сделает всё, чтобы победу в предстоящих выборах одержала Камала Харрис. Также он готов не принимать участие в предвыборных мероприятиях в ряде штатов.

Некоторые союзники Байдена также заявили, что в последнее время политик начал стремительнее стареть из-за связанного с работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера Байдена.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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#камала харрис
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Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война
Орбан назвал холодной войной экономическое противостояние ЕС и КНР
04 октября 2024, 14:12

Фото: iStock/sinonimas

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал холодной войной экономическую политику Евросоюза против Китая. Об этом политик сообщил 4 октября в эфире радиостанции Kossuth.
«Действия Евросоюза — это экономическая холодная война», — прокомментировал Орбан пошлины ЕС на китайские электромобили.

Голосование о введение постоянных пошлин Евросоюза на импортируемые из КНР автомобили должно пройти 4 октября. Инициативу поддерживают не все лидеры европейских страны.
«Экономическая холодная война несет огромную опасность для Венгрии, потому что она, прежде всего, бьет по нашей ориентированной на экспорт экономике», — подвел итог глава правительства.

Ранее в США отметили, что оборонно-промышленный комплекс Китая значительно опережает американский, несмотря на проблемы в экономике КНР.

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#опасность
#ес
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Forbes: В офисе Зеленского обсуждают увольнение Сырского, Буданова* и Умерова
04 октября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

В офисе украинского президента обсуждаются отставки высших военных и государственных чинов страны. Речь идёт о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском, руководителе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилле Буданове* и министре обороны Рустеме Умерове.
Об этом со ссылкой на источники в Киеве рассказывает издание «Forbes-Украина». В публикации указано, что главу ГУР Украины Буданова* из-за конфликта с Зеленским могут уже в ближайшее время заменить на руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Отставка Сырского в офисе президента обсуждалась ещё летом. Однако затем от этой идеи решили временно отказаться из-за операции украинских войск в Курской области.

Что касается Умерова, то в офисе Зеленского аргументируют его увольнение тем, что новый глава Минобороны так и не сумел навести порядок в закупках и искоренить коррупцию. На его должность может прийти его первый заместитель Иван Гаврилюк, считают авторы материала.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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Аргентина обещала отнять у Британии Мальвинские острова
Аргентина намерена забрать у Британии Мальвинские острова после Чагоса
04 октября 2024, 13:53

Фото: istockphoto/nevenmn

Глава МИД Аргентины Диана Мондино пообещала отнять у Великобритании Мальвинские (Фолклендске) острова. Такое заявление политик сделала после соглашения между Соединенным Королевством и Маврикием о возврате архипелага Чагос.
«Давний спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, маврикийцам удалось отстоять свой архипелаг Чагос. Эта веха подразумевает конец последней английской колонии в Африке», — написала министр в соцсети X.

По заявлению Диана Мондино, Аргентина намерена завершить процесс и установить полный суверенитет над ныне Фолклендскими островами Британии в Атлантическом океане.
«Мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами. Мальвинские острова были, есть и всегда будут аргентинскими», — заявила глава МИД.

Спор между Аргентиной и Великобританией вокруг Мальвинских островов длится около двух веков. В 80-е годы за территорию разгорелась война, однако Аргентина потерпела поражение.

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#конфликт
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Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято
04 октября 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Окончательное решение о том, посетит ли президент РФ Владимир Путин саммит государств G20 в Рио-де-Жанейро пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вопрос о возможности участия России в итоговом годовом саммите государств, входящих в G20, пока прорабатывается Кремлём. По словам шерпы Бразилии в «большой двадцатке», президенту РФ Владимиру Путину было направлено приглашение принять участие в саммите. Встреча пройдёт в Бразилии 18-19 ноября, так как в 2024 году именно эта страна председательствует в объединении.

Ранее американский президент Джозеф Байден уклонился от ответа на вопрос, дадут ли саммиты АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) и G20 хорошей возможностью обсудить вопросы всеобщей безопасности и конфликта на Украине с Владимиром Путиным. Глава Белого дома завил, что сомневается в присутствии российского лидера на этих международных форумах.

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В Азербайджане обвинили США в манипулировании санкциями против страны
Алиев обвинил США в манипулировании санкциями против Азербайджана
04 октября 2024, 13:37

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил власти США в манипулировании санкциями в отношении страны. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с жителями города Джебраил, передаёт его пресс-служба.
Он отметил, что Вашингтон ввёл санкции против республики ещё в 1992 году, когда страна находилась под оккупацией. В 2001 году ограничения были приостановлены. Однако в данной ситуации не всё просто. Дело в том, что в этом году США начали оккупацию Афганистана, поэтому Азербайджан перестал быть интересным для них.

Пока на первом месте для них оставался Афганистан, президент США ежегодно приостанавливал санкции против Баку. Но как только они на глазах всего мира сбежали оттуда, то вновь ввели санкции против Азербайджана.

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#афганистан
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