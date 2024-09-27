«Россия за нас втягивается»: Лукашенко пригрозил НОТО ядерным оружием

Фото: Сайт Кремля
Президент РБ Александр Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в случае нападения НАТО на Белоруссию. Такое заявление глава республики сделал на встрече со студентами 27 сентября.
«Мы применим ядерное оружие. И России в том числе, поэтому она применит весь арсенал. А это уже мировая война. Этого не хочет и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступили на нее — ответ будет мгновенным», — цитирует белорусского лидера БелТА.
Также Лукашенко указал на недавнее заявление президента России Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине страны.
«НАТО есть НАТО, американцы и поляки, они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, — мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — сказал Александр Лукашенко.
Слова Путина о ядерной доктрине вызвали значительный интерес в мире. Об этом в частности заявил сербский президент Александр Вучич. Он отметил, что заявление российского президента привлекло большое внимание.
Читайте также:
«Самое строгое предупреждение»: Как британские СМИ отреагировали на слова Путина
Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия
В Германии отреагировали на обновление ядерной доктрины России
Лия Мурадьян