Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля из стран ЕС

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Беларусь сняла запрет на ввоз картошки, яблок, лука и капусты из стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили в правительстве республики. Уточняется, что в Европарламенте одобрили введение повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС белорусской сельхозпродукции.
«В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства-члены ЕС», — сказано в заявлении.
В правительстве добавили, что Белоруссия снова показала открытость и принцип добрососедства. Европарламент утвердил введение повышенных пошлин на ввоз белорусской сельхозпродукции в ЕС 22 мая.
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Никита Кротов