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Белоруссия сняла запрет на ввоз картофеля из стран ЕС

Фото: istockphoto/branex

Фото: istockphoto/branex

Беларусь сняла запрет на ввоз картошки, яблок, лука и капусты из стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили в правительстве республики. Уточняется, что в Европарламенте одобрили введение повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС белорусской сельхозпродукции.
«В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства-члены ЕС», — сказано в заявлении.

В правительстве добавили, что Белоруссия снова показала открытость и принцип добрососедства. Европарламент утвердил введение повышенных пошлин на ввоз белорусской сельхозпродукции в ЕС 22 мая.

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«Играет с огнем»: Трамп начал угрожать России
Трамп пригрозил России, заявив, что она играет с огнем
27 мая 2025, 19:49

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив, что Москва якобы «играет с огнем». Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, с Россией могло произойти много плохого, если бы не он.

«Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей — и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!» — написал глава Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его правительство введет «разрушительные» санкции против Москвы в случае отсутствия мирной сделки по украинскому конфликту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Это не звучало как что-то такое хорошее»: Путин рассказал, как его назвали киборгом
Президент Путин рассказал, как его назвали киборгом
27 мая 2025, 16:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru/)

Президент России Владимир Путин рассказал, как достаточно близкий человек назвал его киборгом. Таким образом глава государства прокомментировал рассказ о том, что теперь граждане могут сделать предложение через «Госуслуги».
«Было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: «Ну ты киборг». Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — сказал Путин в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
По мнению российского лидера, делать предложение надо глаза в глаза. Путин заключил, что необходимо создавать условия для общения людей, чтобы они во всех смыслах могли наслаждаться жизнью.

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#мир
#россия
#владимир путин
#новости
#россия страна возможностей
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В КНДР раскритиковали новейшую систему вооружения США «Золотой купол»
КНДР: «Золотой купол» США разрабатывают не для обороны, а для нападения
27 мая 2025, 05:05

Фото: iStock/Gerasimov174

Институт по делам США при МИД КНДР раскритиковал новую систему ПРО США «Золотой купол», назвав ее угрозой для стратегической безопасности государств, противостоящих Вашингтону. Информацию заявления Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) передает ТАСС.
Согласно заявлению, система, разработка которой оценивается в 175 млрд долларов, предназначена не для обороны, а для подготовки к космической ядерной войне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выборе архитектуры «Золотого купола», включающей наземные, морские и космические компоненты. Ввод системы в эксплуатацию запланирован до конца его второго президентского срока.

Однако, как подчеркивают в КНДР, новая система американской обороны — это часть милитаризации космоса, требующая «симметричного наращивания сил» со стороны противников США.

По мнению Института по делам США при МИД КНДР, американская ПРО маскирует агрессивные цели под оборонительные лозунги.

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#дональд трамп
#мид
#разработка
#кндр
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В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России или СССР
27 мая 2025, 01:52

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

На параде в Вашингтоне, посвященном Дню Поминовения, участники пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако среди них отсутствовал флаг России или СССР. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, традиционно проводимое в последний понедельник мая с 1868 года (дата гражданской войны США), призвано чтить память американцев, погибших в войнах.

В этом году знаменосцы шли под баннером «Салют союзным странам Второй мировой войны», но не включили в список многие государства-участницы коалиции, в том числе России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, предложив отмечать День Победы 8 мая.

Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова президента США ошибочными и популистскими, ведь они приуменьшают роль других стран в разгроме нацизма.

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Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики

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#сша
#флаг
#салют
#дональд трамп
#день победы
#валентина матвиенко
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Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики
27 мая 2025, 01:00

Фото: iStock/starpik

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску объявил о завершении политической карьеры, чтобы посвятить себя семье. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети Facebook*.
Джеорджеску, победивший в первом туре выборов в ноябре 2024 года, столкнулся с аннулированием результатов из-за обвинений во вмешательстве в голосование через соцсети.

Конституционный суд Румынии отменил его победу, что спровоцировало массовые протесты и критику, румынские власти обвинялись в подавлении оппозиции.

К повторным выборам в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.

«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу», — передает его объяснение РИА Новости.
Экс-кандидат намерен стать «пассивным наблюдателем» социальных процессов, сосредоточившись на личной жизни.

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