В КНДР раскритиковали новейшую систему вооружения США «Золотой купол»

Фото: iStock/Gerasimov174
Институт по делам США при МИД КНДР раскритиковал новую систему ПРО США «Золотой купол», назвав ее угрозой для стратегической безопасности государств, противостоящих Вашингтону. Информацию заявления Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) передает ТАСС.
Согласно заявлению, система, разработка которой оценивается в 175 млрд долларов, предназначена не для обороны, а для подготовки к космической ядерной войне.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выборе архитектуры «Золотого купола», включающей наземные, морские и космические компоненты. Ввод системы в эксплуатацию запланирован до конца его второго президентского срока.
Однако, как подчеркивают в КНДР, новая система американской обороны — это часть милитаризации космоса, требующая «симметричного наращивания сил» со стороны противников США.
По мнению Института по делам США при МИД КНДР, американская ПРО маскирует агрессивные цели под оборонительные лозунги.
Читайте также:
Россиянам напомнили о тюремном сроке за сбор краснокнижных ягод
Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле достигло почти 50
«Захотелось целоваться с девчонками»: Актер Денис Власенко раскрыл секрет похудения и свою мотивацию
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выборе архитектуры «Золотого купола», включающей наземные, морские и космические компоненты. Ввод системы в эксплуатацию запланирован до конца его второго президентского срока.
Однако, как подчеркивают в КНДР, новая система американской обороны — это часть милитаризации космоса, требующая «симметричного наращивания сил» со стороны противников США.
По мнению Института по делам США при МИД КНДР, американская ПРО маскирует агрессивные цели под оборонительные лозунги.
Читайте также:
Россиянам напомнили о тюремном сроке за сбор краснокнижных ягод
Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле достигло почти 50
«Захотелось целоваться с девчонками»: Актер Денис Власенко раскрыл секрет похудения и свою мотивацию
Мария Моисеева