«Играет с огнем»: Трамп начал угрожать России

Беларусь сняла запрет на ввоз картошки, яблок, лука и капусты из стран Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили в правительстве республики. Уточняется, что в Европарламенте одобрили введение повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС белорусской сельхозпродукции.