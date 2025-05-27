«Играет с огнем»: Трамп начал угрожать России

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес России, заявив, что Москва якобы «играет с огнем». Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, с Россией могло произойти много плохого, если бы не он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его правительство введет «разрушительные» санкции против Москвы в случае отсутствия мирной сделки по украинскому конфликту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей — и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!» — написал глава Соединенных Штатов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его правительство введет «разрушительные» санкции против Москвы в случае отсутствия мирной сделки по украинскому конфликту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова