«Это не звучало как что-то такое хорошее»: Путин рассказал, как его назвали киборгом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru/)
Президент России Владимир Путин рассказал, как достаточно близкий человек назвал его киборгом. Таким образом глава государства прокомментировал рассказ о том, что теперь граждане могут сделать предложение через «Госуслуги».
«Было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: «Ну ты киборг». Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — сказал Путин в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».По мнению российского лидера, делать предложение надо глаза в глаза. Путин заключил, что необходимо создавать условия для общения людей, чтобы они во всех смыслах могли наслаждаться жизнью.
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