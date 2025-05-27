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«Это не звучало как что-то такое хорошее»: Путин рассказал, как его назвали киборгом

Президент Путин рассказал, как его назвали киборгом
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru/)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru/)

Президент России Владимир Путин рассказал, как достаточно близкий человек назвал его киборгом. Таким образом глава государства прокомментировал рассказ о том, что теперь граждане могут сделать предложение через «Госуслуги».
«Было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: «Ну ты киборг». Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — сказал Путин в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
По мнению российского лидера, делать предложение надо глаза в глаза. Путин заключил, что необходимо создавать условия для общения людей, чтобы они во всех смыслах могли наслаждаться жизнью.

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#россия
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#новости
#россия страна возможностей
В КНДР раскритиковали новейшую систему вооружения США «Золотой купол»
КНДР: «Золотой купол» США разрабатывают не для обороны, а для нападения
27 мая 2025, 05:05

Фото: iStock/Gerasimov174

Институт по делам США при МИД КНДР раскритиковал новую систему ПРО США «Золотой купол», назвав ее угрозой для стратегической безопасности государств, противостоящих Вашингтону. Информацию заявления Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) передает ТАСС.
Согласно заявлению, система, разработка которой оценивается в 175 млрд долларов, предназначена не для обороны, а для подготовки к космической ядерной войне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выборе архитектуры «Золотого купола», включающей наземные, морские и космические компоненты. Ввод системы в эксплуатацию запланирован до конца его второго президентского срока.

Однако, как подчеркивают в КНДР, новая система американской обороны — это часть милитаризации космоса, требующая «симметричного наращивания сил» со стороны противников США.

По мнению Института по делам США при МИД КНДР, американская ПРО маскирует агрессивные цели под оборонительные лозунги.

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#разработка
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В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России или СССР
27 мая 2025, 01:52

Фото: iStock/Enrique Ramos Lopez

На параде в Вашингтоне, посвященном Дню Поминовения, участники пронесли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако среди них отсутствовал флаг России или СССР. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие, традиционно проводимое в последний понедельник мая с 1868 года (дата гражданской войны США), призвано чтить память американцев, погибших в войнах.

В этом году знаменосцы шли под баннером «Салют союзным странам Второй мировой войны», но не включили в список многие государства-участницы коалиции, в том числе России.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне, предложив отмечать День Победы 8 мая.

Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала слова президента США ошибочными и популистскими, ведь они приуменьшают роль других стран в разгроме нацизма.

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Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики

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#салют
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#валентина матвиенко
#ссср
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Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску сообщил об уходе из политики
27 мая 2025, 01:00

Фото: iStock/starpik

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску объявил о завершении политической карьеры, чтобы посвятить себя семье. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети Facebook*.
Джеорджеску, победивший в первом туре выборов в ноябре 2024 года, столкнулся с аннулированием результатов из-за обвинений во вмешательстве в голосование через соцсети.

Конституционный суд Румынии отменил его победу, что спровоцировало массовые протесты и критику, румынские власти обвинялись в подавлении оппозиции.

К повторным выборам в мае 2025 года Джеорджеску не допустили.

«Прежде всего, выборы президента Румынии завершились. В связи с этим я решил завершить и своё активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошёл к концу», — передает его объяснение РИА Новости.
Экс-кандидат намерен стать «пассивным наблюдателем» социальных процессов, сосредоточившись на личной жизни.

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#соцсети
#протесты
#румыния
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«Что это такое?»: Путин спросил, почему в Беларуси кончился картофель
Президент Путин спросил у Орешкина, почему в Беларуси закончился картофель
26 мая 2025, 23:02

Фото: istockphoto/cash14

Президент России Владимир Путин спросил замглавы своей администрации Максима Орешкина, почему в Беларуси кончилась картошка. Все произошло на встрече с представителями российских деловых кругов. Глава государства отметил необходимость обеспечения стабильной работы отрасли выращивания картошки, сахарной свеклы и прочих овощных культур.
По словам управляющего партнера ООО «Русид» Марка Гехта, импортозаместить нишевые культуры нет возможности, но есть решения и специалисты, поэтому задача будет решена к 2030 году.

«Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они там большие специалисты по картошке. Но свою тоже неплохо иметь», — сказал российский лидер.
Максим Орешкин в свою очередь заметил, что картофель в Беларуси закончился.

«Как закончилась? Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?» — спросил Путин.
Во встрече с Владимиром Путиным участвовали ряд министров и глав предприятий.

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#мир
#россия
#белоруссия
#новости
#картофель
#владимир путин
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«Тут важны нюансы»: Роза Сябитова оценила пощечину Макрону
Роза Сябитова: видео с Макроном и его женой могло быть смонтировано
26 мая 2025, 19:46

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова не исключила, что видео, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, могло быть изменено с помощью монтажа.
«Дело в том, что тут важны нюансы. Я как телевизионный человек могу сказать, что любое видео можно изменить при монтаже. Опять же надо понять, это полное видео или вырезанный какой-то тикток», — отметила главная сваха страны в разговоре с «Газетой.Ru».

Она добавила, что до зрителя видео могло дойти уже с монтажом, и, соответственно, обрести другой смысл.

В свою очередь председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов в беседе с RT обратил внимание на то, что в современном медиапространстве граница между публичным и личным размыта, особенно, если речь идёт о главах стран.

«Сам по себе факт того, что президент оказался в центре внимания из-за личной сцены, придаёт ситуации особый характер: речь не о политическом решении, не о реформе или международной инициативе, а о телесном жесте в рамках брачного взаимодействия», — пояснил эксперт.

По его словам, эта ситуация может оказать влияние на ухудшение репутации французского президента.

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