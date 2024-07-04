Политолог Коньков заявил о большом потенциале ШОС

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Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил о том, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет большой потенциал для своего развития.
«Страны-участницы заботятся о своем суверенитете, уважают суверенитет друг друга, уважают других членов международного сообщества. И в этом плане Белоруссия как государство, которое на протяжении многих лет рассматривает и позиционирует себя именно как страну с неизменной ставкой на суверенное принятие решений была одним из очевидных кандидатов», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Коньков.
Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил, что сейчас уже наблюдается противостояние многополярного мира со старой, дряхлеющей гегемонией Запада.
«Вся мировая политика – это ожесточенное, жесткое противостояние будущего, воплощённого в многополярности, которое уже наступило, и прошлого, которое пытается утянуть человечество назад, в закончившуюся, по сути, эпоху гегемонии», — приводит «Царьград» слова Дугина.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил членов ШОС за предложения урегулирования кризиса на Украине.
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Мелисса Тимофеева