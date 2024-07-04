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Политолог Коньков заявил о большом потенциале ШОС

04 июля 2024, 15:17
Фото: iStock/ISerg

Фото: iStock/ISerg

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил о том, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет большой потенциал для своего развития.
«Страны-участницы заботятся о своем суверенитете, уважают суверенитет друг друга, уважают других членов международного сообщества. И в этом плане Белоруссия как государство, которое на протяжении многих лет рассматривает и позиционирует себя именно как страну с неизменной ставкой на суверенное принятие решений была одним из очевидных кандидатов», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Коньков.

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил, что сейчас уже наблюдается противостояние многополярного мира со старой, дряхлеющей гегемонией Запада.



«Вся мировая политика – это ожесточенное, жесткое противостояние будущего, воплощённого в многополярности, которое уже наступило, и прошлого, которое пытается утянуть человечество назад, в закончившуюся, по сути, эпоху гегемонии», — приводит «Царьград» слова Дугина.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил членов ШОС за предложения урегулирования кризиса на Украине.

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#политика
#страны
#государство
#шос
В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьера Индии Моди
04 июля 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированному на 8-9 июля. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Во время встречи с журналистами он отметил, что это будет одна из первых, если не самая первая первая зарубежная поездка главы индийского правительства после выборов. Представитель Кремля также сообщил, что 8-9 июля в Москве пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят весь спектр многогранных взаимоотношений между Индией и Российской Федерацией.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он приедет для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Лидеры двух стран обменяются мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки. В западных СМИ назвали этот визит в Россию индийского премьера дипломатической победой российского президента.

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#индия
#владимир путин
#президент
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Военный эксперт Ходаренок допустил возможность нападения Украины на Белоруссию
04 июля 2024, 14:20

Фото: istockphoto/doomu

Украина вполне может напасть на соседнюю Белоруссию. Такое развитие событий не исключил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Украина стягивает к границам с Белоруссией войска, вооружения и военную технику. Военный обозреватель издания «Газета.ру» предположил, что это может способствовать расширению пограничных вооружённых конфликтов и провокаций с последующей эскалации ситуации до полномасштабных военных действий. Эксперт считает, что ВСУ могут использовать Черниговскую область в качестве плацдарма для вторжения в Белоруссию.

В случае гипотетического вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Белоруссии Вооруженным силам России придется выполнять свои обязательства перед союзником и предпринимать масштабные перегруппировки войск, чтобы оказать необходимую помощь Минску и защитить собственные рубежи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооружённые силы республики вполне способны справиться с провокациями на границе и противостоять внешним угрозам. Российские специалисты полагают, что на полномасштабные военные действия на этом направлении у Киева просто не хватит сил.

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#вооружения
#белоруссия
#граница
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Зеленский объяснил, почему отверг предложение Орбана о прекращении огня
04 июля 2024, 14:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отверг предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в интервью Bloomberg.
Орбан 2 июля побывал в Киеве и главная цель его визита — урегулирование украинского конфликта мирным путем.

«Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня», — сказал Зеленский.

Он заявил, что Россия может «использовать» прекращение огня для того, чтобы «накопить силы и возобновить военные действия». Поэтому, продолжил Зеленский, если договоренность о прекращении огня и будет достигнута, то только в присутствии стран, «лидерам которых доверяют». А прекращение огня «без четкого плана» украинский лидер назвал только замораживанием, а не прекращением конфликта.

О предложении в адрес Киева о прекращении огня Орбан ранее заявил на брифинге. Зеленский в своем выступлении этого не упомянул.

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#воздух
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#зеленский
#виктор орбан
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Принят закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать поездки за рубеж
04 июля 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому российские депутаты и сенаторы обязаны согласовывать с руководством свой выезд за пределы страны. В противном случае их полномочия будут досрочно прекращены.
Указанный закон обязывает членов российского парламента согласовывать выезды за рубеж с руководством, кроме случаев, когда они отправляются в служебную командировку, передаёт RT. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поддержал предлагаемые изменения в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ», дополняемый нормой об обязательстве парламентариев согласовывать выезд за границу.

Порядок и сроки такого согласования определят советы верхней и нижней палат парламента. Поясняется, что указанные меры позволят повысить уровень безопасности государственно важной информации, а также создать дополнительные гарантии для защиты депутатов Государственной думы и сенаторов Российской Федерации от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств.

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#закон
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#рф
#госдума
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Трамп унизил Байдена, назвав «старой кучей дерьма»
04 июля 2024, 13:32

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США назвал действующего главу государства Джо Байдена «старой сломленной кучей дерьма». Ролик опубликовал портал Daily Beast, когда и где он снят — неизвестно.
На кадрах Трамп за рулем гольф-кара разговаривает с находящимися рядом людьми. Судя по всему, он не знает, что его снимают. Политик рассуждает о результате дебатов с Байденом. Он выразил уверенность, что Байден снимется с выборов, а его место займет Камала Харрис. Ее Трамп считает еще более слабым кандидатом.

«Я пнул эту старую, сломанную кучу дерьма. Он (Джо Байден. — Прим. ред.) выходит из гонки. Я вывел его. А это значит, мы имеем дело с Камалой. Я думаю, она будет лучше. Она такая плохая, такая жалкая», — говорит экс-президент США.

По-английски первая фраза звучит так: «broken down pile of crap». Слово «crap» имеет несколько значений, в частности, переводится как «мусор». Но чаще всего его используют именно как «дерьмо».

Трамп в ролике также рассуждает о том, что Байден не может противостоять российскому президенту Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину.

Дебаты между Трампом и Байденом прошли в ночь на 28 июня. Они закончились полным провалом действующего президента, после чего сотни людей призвали Байдена сняться с выборов. Однако семья нынешнего главы государства приняла решение, что он продолжит участие в предвыборной гонке.

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#сша
#президент
#выборы
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Медведев провёл параллель между Гражданской войной в США и конфликтом на Украине
04 июля 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Противостояние северных штатов США и Конфедерации южных в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов имеет немалое сходство с украинским конфликтом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Разница между американскими Севером и Югом в промышленном потенциале была примерно такой же, как между Россией и Украиной, написал он в своём телеграм-канале по случаю Дня независимости США. Идеалы противоборствующих сторон также кардинально различались, отметил политик. Равенство, свобода и единый закон для всех — у северян, а на Юге — бесчеловечный и дремучий расизм, так же, как сейчас — неонацизм на Украине.

«Параллели более чем прозрачные, а потому неприятные для либерально-левого истеблишмента, который заправляет масс-медиа в США», — подчеркнул Медведев.

Политик отметил, что российского президента Владимира Путина в американских газетах порой стали уподоблять Аврааму Линкольну. Он также напомнил, что Линкольн и северяне одержали победу в Гражданской войне.

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#сша
#закон
#медиа
#медведев
#владимир путин
#украина
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В Британии начинаются парламентские выборы
РИА Новости: начинаются выборы в британский парламент
04 июля 2024, 12:58

Фото: IStock/8213erika

Началось голосование на всеобщих выборах в британский парламент, об это сообщает РИА Новости.
Избирательные участки открылись в 7:00 утра по местному времени (9:00 по российскому времени). По итогам голосования Лейбористская партия может победить впервые с 2010 года.

Выборы проходят в нижнюю палату общин. По их окончанию победившая партия получит большинство депутатских мест и право назначения премьер-министра, который одновременно возглавляет британское правительство.

Ранее британский премьер Риши Сунак признал, что Консервативная партия может проиграть на выборах в законодательный орган, но все же выразил надежду, что у нее есть шансы на победу.

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#выборы
#правительство
#партия
#право
#парламент
#великобритания
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В Киеве опровергли новость об интервью Зеленского с Такером Карлсоном
04 июля 2024, 12:50

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг интервью Владимира Зеленского с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом сообщило издание «Страна.ua»
Никифоров заявил, что в графике украинского лидера нет встречи с Карлсоном и посоветовал журналисту «внимательнее проверять свои источники».

Такер Карлсон анонсировал интервью с украинским политиком в соцсети Х. Он отметил, что цель беседы — довести до жителей США реальную информацию о конфликте на Украине, который полностью меняет положение их страны в мире.

Американский журналист в начале февраля взял интервью у российского президента Владимира Путина. За полтора часа беседы Путин ответил примерно на 60 вопросов собеседника, а сама публикация набрала десятки миллионов просмотров буквально за несколько часов. Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

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#украина
#сми
#киев
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Экс-главком ВСУ Залужный выехал в Лондон к месту новой дипломатической службы
04 июля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Бывший главком Вооружённых сил Украины отправился в Лондон к новому месту службы. После отставки украинский президент Зеленский назначил его послом в Великобритании.
Как передаёт украинское издание «Главком» со ссылкой на ближайшее окружение генерала в отставке, Залужный выехал в британскую столицу 3 июля и вскоре приступит к исполнению обязанностей главы украинской дипломатической миссии на Туманном Альбионе. Журналисты отмечают, что после отставки «эпопея» с назначением экс-главкома ВСУ и началом его работы в посольстве Украины в Великобритании затянулась почти на полгода.

Валерий Залужный был уволен с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ «генерал 200» Александр Сырский. Причина отставки главкома не называлась, но ей преджествовал конфликт между военным и политическим руководством Украины. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в провалах на фронте.

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Бывший главком ВСУ Залужный назначен послом Украины в Великобритании
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