МИД РФ: На любую провокацию Украины в отношении Белоруссии последует ответ

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Ни одна возможная провокация Украины в отношении Белоруссии не останется без соответствующей реакции. На любой вражденбный выпад немедленно последует адекватный ответ.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он отметил, что на фоне хронических неудач на фронте киевский режим способен на самые безрассудные шаги. Любая агрессия против Белоруссии будет рассматриваться как посягательство на общую союзную территорию и безопасность, подчеркнул дипломат.
Полищук также напомнил, что в настоящее время на территории Белоруссии развёрнута совместная Региональная группировка войск, а также современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.
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