Белоруссию уведомили о дефолте

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Группа российских инвесторов отправила уведомление о дефолте по выпускам евробондов Беларуссии различных сроков погашения, таких как Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно информации издания, группа инвесторов, владеющих облигациями на сумму 178 миллионов долларов, выразила недовольство тем, что прямые выплаты по ним были приостановлены в 2022 году и восстановлены только для тех, кто приобрел ценные бумаги до 6 сентября 2022 года.
Отмечается, что дефолт по указанным евробондам является следствием невыполнения обязательств Советом министров и Национальным банком Беларуси по их погашению и/или выплате процентных купонов. Держатели ценных бумаг считают, что новый механизм выплат рассматривается как «дискриминационный» в отношении части инвесторов.
Инвесторы призывали правительство и Национальный банк Беларуси рассчитаться по всем обязательствам для восстановления доверия. В противном случае они сохраняют за собой право обратиться в Лондонский международный третейский суд с соответствующим иском.
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Отмечается, что дефолт по указанным евробондам является следствием невыполнения обязательств Советом министров и Национальным банком Беларуси по их погашению и/или выплате процентных купонов. Держатели ценных бумаг считают, что новый механизм выплат рассматривается как «дискриминационный» в отношении части инвесторов.
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Артем Кузьмин