Лукашенко подписал закон о гарантиях неприкосновенности для уходящего президента

Фото: сайт Кремля
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о поправках, включающих в себя гарантии для президента, покидающего пост.
Поправки включают в себя неприкосновенность для главы государства и его семьи, выделение государственной недвижимости с охраной. Закон о поправках разместили на сайте президента.
Согласно документу президентом может быть избран гражданин по рождению, не моложе 40 лет, который проживает на территории Белоруссии не меньше 20 лет перед выборами президента.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил всем подразделениям МВД нести службу в усиленном режиме. Об этом пишет агентство БелТА.
Отмечается, что поручение от главы государства получили все подразделения МВД, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства. По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.
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Согласно документу президентом может быть избран гражданин по рождению, не моложе 40 лет, который проживает на территории Белоруссии не меньше 20 лет перед выборами президента.
Отмечается, что поручение от главы государства получили все подразделения МВД, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства. По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.
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Мария Фирсова