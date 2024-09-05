Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщают о не менее чем двух взрывах

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Беспилотник зашел в пространство Белоруссии. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
По его словам, жители Гомеля сообщают о не менее чем двух взрывах, а также сбитой воздушной цели в небе. Рогов отметил, что по предварительным данным, объект упал за пределами города.
Ранее местные жители в Гомеле зафиксировали на видео неизвестный светящийся объект, который появился ночью в небе. Один из очевидцев рассказал, что перед его появлением был слышен взрыв.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил об уничтожении украинских дронов над белорусской территорией.
Министерство обороны страны продемонстрировало обломки этих дронов, утверждая, что Украина пытается вовлечь Минск в конфликт. В ответ на угрозу повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.
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«Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал он.
Ранее местные жители в Гомеле зафиксировали на видео неизвестный светящийся объект, который появился ночью в небе. Один из очевидцев рассказал, что перед его появлением был слышен взрыв.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил об уничтожении украинских дронов над белорусской территорией.
Министерство обороны страны продемонстрировало обломки этих дронов, утверждая, что Украина пытается вовлечь Минск в конфликт. В ответ на угрозу повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.
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Дарья Осипова