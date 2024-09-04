Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом

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Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен в шесть утра. Он отметил, что там на момент прилета находился МиГ-29, а также большое количество БПЛА с реактивными двигателями.
Подпольщик добавил, что недалеко от аэродрома недавно заселились тренирующиеся пилоты и их иностранные инструкторы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее солдат спецназа с позывным Спас заявил, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. По его словам, американская техника очень крепкая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Обычно с «тревогой» самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — сказал он.
Подпольщик добавил, что недалеко от аэродрома недавно заселились тренирующиеся пилоты и их иностранные инструкторы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее солдат спецназа с позывным Спас заявил, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. По его словам, американская техника очень крепкая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова