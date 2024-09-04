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Подполье сообщило об ударе по аэродрому под Кривым Рогом

Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА
04 сентября 2024, 07:48
Фото: iStock/geyzer

Фото: iStock/geyzer

Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в Долгинцево под Кривым Рогом с МиГ-29 и БПЛА. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен в шесть утра. Он отметил, что там на момент прилета находился МиГ-29, а также большое количество БПЛА с реактивными двигателями.

«Обычно с «тревогой» самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — сказал он.



Подпольщик добавил, что недалеко от аэродрома недавно заселились тренирующиеся пилоты и их иностранные инструкторы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее солдат спецназа с позывным Спас заявил, что против бронетехники США нужна особая тактика, потому что у нее мало уязвимых мест. По его словам, американская техника очень крепкая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве
Сухопутные войска ВСУ признали гибель военных при ударе в Полтаве
04 сентября 2024, 08:37

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили, что десятки украинских военных погибли при ударе по тренировочному центру в Полтаве. Об этом было проинформировано в Telegram-канале, пишет РИА Новости.
Напомним, что удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве, произошел 3 сентября. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.

По словам сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных Вооруженных сил Украины.

«Есть десятки погибших и сотни раненых», — указано в публикации.

После произошедшего в Сухопутных войсках пообещали усилить меры по обеспечению безопасности личного состава, а также ужесточить требования к дисциплине и к командованию воинских частей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#сво
#вс рф
#удар
#атака
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Командир «Ахмата» назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО
Генерал Алаудинов: в Курской области ведется решающий бой СВО
04 сентября 2024, 08:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов назвал атаку Вооруженных сил Украины в Курской области решающим боем специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
Алаудинов отметил, что обстановка в Курской области была очень тяжелая, когда «Ахмат» туда зашел. По его словам, в тот момент самой сложной задачей было то, что российские военные не могли определить местонахождение противника. Однако за сутки оно было установлено.

«За эти три недели противник понес ощутимые потери и в технике, и в живой силе. Я так думаю, что долго вряд ли они вытянут», — рассказал он.

По словам командира, на Курское направление были переброшены самые оснащенные подразделения западной техникой. Алаудинов рассказал, что Киев планировал захватить Курскую АЭС и этим заставить Россию снять силы со всех участков фронта, а также пойти на переговоры на условиях Украины.

Офицер отметил, что ему было трудно представить, как конфликт может закончиться, учитывая, что Киеву передают значительное количество ресурсов. Необходимо было уничтожить боеспособные подразделения и технику.

В настоящее время боевики переместили все свои боеспособные подразделения под Курск, что привело к ослаблению линии фронта. Командир спецназа «Ахмат» считает, что российские войска могут нанести украинским силам решающий удар и лишить их ключевых ресурсов.

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — пояснил он.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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#военные
#конфликт
#курское направление
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#сво
#всу
#киев
#удар
#атака
#переговоры
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В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера боевиков ВСУ
Минобороны: силы ЧФ уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ
04 сентября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Кроме того, два вражеских БПЛА были уничтожены в Белгородской области, а по одному — над Черным морем и в Курской области.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее МО РФ сообщило, что в Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мо
#россия
#конфликт
#оружие
#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
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У ВСУ не хватает одного важного вида вооружений
Полковник Матвийчук указал на дефицит современной артиллерии у ВСУ
04 сентября 2024, 06:20

Фото: istock/aapsky

Полковник Матвийчук указал на дефицит современной артиллерии у ВСУ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезным дефицитом современной артиллерии, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По словам Матвийчука, переданные Украине артиллерийские установки «Гвоздика», полученные от Болгарии, представляют собой устаревшую советскую технику, передает «Лента.ру». Это 122-миллиметровые гаубицы с дальностью стрельбы около 18 километров и противопульной броней, которые требуют тщательного ухода для поддержания работоспособности.

Эксперт отметил, что в условиях современных боевых действий «Гвоздика» не сможет существенно помочь ВСУ, так как она не подлежит автоматизации. Полковник указал на необходимость установки новых систем командных машин, которые, по его словам, доступны только в России, а натовские варианты не подходят.

«Артиллерия, которая была у ВСУ изначально, уже почти вышла из строя. То, что передает НАТО, представляет собой оборудование разных калибров, без системного подхода. Украине нужно фактически создавать артиллерию с нуля и автоматизировать ее. На данный момент мы видим дефицит современной артиллерии», — заключил Матвийчук.

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#вс рф
#вооружение
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Пленный ВСУ заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС
Пленный Шкода: Сырский отдал приказ взорвать бомбу на Курской АЭС
04 сентября 2024, 06:12

Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отдал приказ взорвать бомбу на Курской атомной электростанции (АЭС).
Шкода рассказал, что перед вторжением на российскую территорию солдатам была поставлена задача прорваться на территорию станции и заложить взрывчатку. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, Сырский лично прибыл в расположение 9-й разведроты за день до наступления и дал указания военнослужащим, которые должны были участвовать в операции.

Согласно словам пленного, Сырский настаивал на быстром прорыве к АЭС. После его отъезда бойцы задали командирам вопрос о цели операции, на что офицеры ответили, что на станции необходимо заложить взрывчатку, что вызвало опасения у солдат. Они боялись, что погибнут от взрыва и радиации.

Пленный также пояснил, что план Киева заключался в совершении диверсии с дистанционным подрывом и обвинением России в теракте.

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Алаудинов: ВСУ потеряли в Курской области наиболее подготовленных бойцов
04 сентября 2024, 05:25

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в Курской области, где потеряли часть наиболее подготовленных частей и наемников.
Алаудинов отметил, что украинские силы сосредоточили значительные ресурсы на атаке на приграничные районы Курской области, включая иностранные наемники и лучшие подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

«Серьезный акцент они сделали на этот прорыв, задействовали туда большое количество иностранцев и лучшие силы, которые у них есть. Я думаю, очень серьезный процент этих иностранцев и подготовленных сил и средств они потеряли уже», — заявил он.
По словам Алаудинова, российские войска успешно выбивают украинские батальоны, в результате чего выжившие бойцы эвакуируются в тыл. На их место прибывают новые подразделения, состоящие в основном из мобилизованных украинцев, которые были подготовлены за последние месяцы.

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#вс рф
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В Британии назвали один из самых мощных ударов ВС РФ по Украине
Times: удар по Полтаве один из самых мощных за весь период конфликта
04 сентября 2024, 05:00

Фото: Минобороны РФ

Удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве, произошедший 3 сентября, одним из самых мощных с начала российской специальной операции на Украине.
Атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года, заявил британский журнал Times. Удар был нанесен ракетной системой залпового огня «Искандер». В результате первой ракеты было уничтожено здание учебно-административного корпуса, вторая ракета разрушила здание столовой на территории объекта.

Ранее сообщалось, что российские военные организовали удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве с использованием ракетного комплекса «Искандер» всего за 20 минут. По данным Telegram-канала «Военная хроника» (ВХ), на подготовку удара ушло минимальное время благодаря оперативной работе разведки и командования. С момента обнаружения скопления личного состава ВСУ до нанесения удара прошло всего 10–20 минут, что позволило «упаковать все» за короткий промежуток времени.

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#ракета
#удар
#атака
#вс рф
#украина
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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, включая Киевскую
04 сентября 2024, 04:35

Фото: istock/Alexyz3d

Воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины, в том числе в Киевской, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в Сумской области в 20:09 мск, в Черниговской — в 20:45 мск, в Полтавской — в 20:50 мск, в Харьковской — в 23:20 мск. В Киевской области тревога была объявлена в 01:36 мск среды.

Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Луганской области (ЛНР), что добавляет напряженности в регионе.

На фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре, которые начались 10 октября 2022 года, воздушная тревога объявляется регулярно. Эти удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления. Российские власти утверждают, что российские войска избегают атак на жилые дома и социальную инфраструктуру, несмотря на частые сообщения о таких атаках.

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#тревога
#всу
#удар
#воздушная тревога
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Украина продолжает закупку китайских дронов, несмотря на протест производителя
Украина закупает китайские дроны через Польшу, несмотря на возражения DJI
04 сентября 2024, 04:10

Фото: Минобороны РФ

Украина продолжает закупку китайских дронов Mavic, несмотря на возражения со стороны производителя DJ. По данным анализа, Киев осуществляет покупки через дочернее подразделение польской компании и индивидуальных предпринимателей.
На украинском портале госзакупок Prozorro размещены данные о крупнейшем контракте на сумму более 391,5 миллиона гривен (857 миллионов рублей) на приобретение дронов DJI, передает РИА Новости. Контракт был заключен между муниципальным отделом по безопасности горсовета Киева и компанией «УМО Украина». В рамках соглашения поставщик обязался доставить 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 дронов DJI Mavic 3E до 31 августа.

Компания «УМО Украина» является дочерним предприятием польской фирмы «УМО», специализирующейся на поставках военной техники. Публикации в социальных сетях польской компании рекламируют продукцию DJI.

Из публичных данных также следует, что «УМО Украина» поставила дроны DJI для различных подразделений ВСУ. Например, для 25-й воздушно-десантной бригады было поставлено 15 дронов DJI Mavic 3 Pro за один миллион гривен, а для 103-й отдельной бригады территориальной обороны — 40 дронов DJI Mavic 3 Pro за 2,8 миллиона гривен.

В то время как DJI высказывала возражения против поставок своих дронов в Украину, контрактные обязательства продолжают выполняться, что подчеркивает активное сотрудничество между украинскими закупщиками и польскими поставщиками.

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#украина
#всу
#дроны
#польша
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