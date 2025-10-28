Задержанным летом россиянам-айтишникам продлили арест в Азербайджане

28 октября 2025, 18:05

Mash: Задержанным летом россиянам-айтишникам продлили арест в Баку

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Суд в Баку продлил на три месяца содержание под стражей российских айтишников, задержанных летом. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash со ссылкой на источники.