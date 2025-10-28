Задержанным летом россиянам-айтишникам продлили арест в Азербайджане
Суд в Баку продлил на три месяца содержание под стражей российских айтишников, задержанных летом. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash со ссылкой на источники.
По информации журналистов, один из заключённых, Илья Безуглый, просил перевести его под домашний арест из‑за ухудшения состояния здоровья, но получил отказ. Родители других задержанных также не смогли добиться смягчения меры пресечения.
Восемь россиян по‑прежнему находятся в следственном изоляторе в посёлке Кюрдаханы. Им предъявили обвинения в транзите наркотиков из Ирана, онлайн‑торговле запрещёнными веществами и кибермошенничестве.
Заключённым дают воду только два раза в день. Им запретили пользоваться чайниками и кипятильниками. Хотя сами мужчины не жалуются на еду, им всё равно передают фрукты, овощи и орехи.
Читайте также: