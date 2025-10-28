Эстонские военные сбили дрон, но не смогли найти его

28 октября 2025, 18:02

ERR: военные Эстонии сбили дрон и не смогли его найти

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Эстонские военные открыли огонь по беспилотному летательному аппарату, замеченному вблизи военного городка Реэдо на юго-востоке страны, однако после сбития обнаружить дрон не удалось. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-секретаря Главного штаба Сил обороны республики Лийс Ваксманн.