Эстонские военные сбили дрон, но не смогли найти его
Эстонские военные открыли огонь по беспилотному летательному аппарату, замеченному вблизи военного городка Реэдо на юго-востоке страны, однако после сбития обнаружить дрон не удалось. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-секретаря Главного штаба Сил обороны республики Лийс Ваксманн.
Представитель ведомства отметила, что военные совместно с полицией и погранохраной пытались обнаружить сбитый дрон, однако найти его так и не удалось.
По данным ERR, инцидент произошёл 17 октября. В тот день неподалёку от Реэдо заметили два беспилотника — один из них сбили, а о судьбе второго пока не сообщается.
Силы обороны Эстонии и полиция продолжают проверку обстоятельств произошедшего.
