Белорусские пограничники принудительно посадили дрон на границе с Литвой

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Белорусские пограничники посадили дрон на границе с Литвой. Об этом Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл 29 сентября. Беспилотник был обнаружен в 100 метрах от границы военными Лидского пограничного отряда.
После этого, согласно заявлению Госпогранкомитета, беспилотник был принудительно посажен с применением штатного вооружения.
В результате пограничники изъяли дрон, а против его владельцев начали вести административный процесс. Также к делу подключились правоохранительные органы, которые проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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После этого, согласно заявлению Госпогранкомитета, беспилотник был принудительно посажен с применением штатного вооружения.
В результате пограничники изъяли дрон, а против его владельцев начали вести административный процесс. Также к делу подключились правоохранительные органы, которые проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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Анастасия Чинкова