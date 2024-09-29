В Белоруссии обеспокоились наращиванием войск НАТО возле границ

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Белоруссия обеспокоена тем, что наращивание сил НАТО вблизи ее границ может выйти из-под контроля. Такие опасения высказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
«НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями для всех», – заявил он.
Министр также отметил, что эскалация напряженности может привести к третьей мировой войне, поскольку «у Европы достаточно ядерного оружия».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае вооруженного нападения на Белоруссию.
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Александр Климов