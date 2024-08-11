Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной

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Танковые подразделения Белоруссии выдвинулись к границе с Украиной. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.
«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.
Прежде президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении БПЛА Украины над территорий страны. В целях обеспечения безопасности было принято решение о дополнительной охране границы.
Кроме приведения в состояние готовности танковых войск, были наращены силы зенитных ракетных войск, радиотехнических войск и авиации.
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Анастасия Хохлова