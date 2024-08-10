Лукашенко пригрозил ответом на любые провокации Украины

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Белоруссия после обнаружения беспилотников в своём воздушном пространстве пообещала Украине неизбежный ответ на провокации. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Он подчеркнул, что в стране не понимают, зачем Украине запускать беспилотники в сторону Белоруссии. Однако без ответа любые провокации не останутся, что уже неоднократно сообщалось украинской стороне.
Ранее глава государства сообщил, что над территорией Белоруссии было уничтожено порядка десяти украинских беспилотников. Лукашенко призвал жителей страны не переживать по поводу возможных боевых действий, поскольку у Минска есть все необходимые средства для ответного удара.
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Анастасия Чинкова