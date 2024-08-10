РБ инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины

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Консультации с союзниками инициирует РБ после пролета украинского беспилотника над территорией республики. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИДа. Отмечено, что информация о происшествии будет незамедлительно доведена до ООН и ОБСЕ, а также до других организаций и объединений, где участвует Белоруссия.
«Нами также будут инициированы соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами, а также по линии международных структур», — сказано в сообщении.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что белорусская сторона будет в полной мере пользоваться правом самообороняться и отвечать на враждебные действия или провокации любого характера.
Ранее в Минобороны РБ заявляли, что Украина пытается вовлечь Белоруссию в конфликт.
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Никита Кротов