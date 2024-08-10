Стало известно, по чьей указке произошел пролет украинских БПЛА над Белоруссией

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich
МИД Белоруссии заявил, что украинские БПЛА пролетели над территорией республики из-за подстрекательства внешних игроков, а также призвал стороны одуматься и остановить эскалацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.
«Девятого августа группа запущенных с территории Украины ударных беспилотных летательных аппаратов нарушила границу Республики Беларусь и в этой связи была сбита силами ПВО нашей страны. Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта», — указано в сообщении.В министерстве отмечают, что подобными провокациями в конфликт пытаются вовлечь Белоруссию, которая всегда выступала за урегулирование кризиса и остановку кровопролития.
В публикации также подчеркнули, что виной тому украинское руководство, которое действует «при явном попустительстве или даже подстрекательстве известных внешних игроков».
«Решительно призываем эти стороны одуматься и остановиться. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков!», — заключили в МИД.Ранее МИД РБ сообщал, что Белоруссия инициирует консультации с союзниками после инцидента с беспилотниками и доведет всю информацию до ООН и ОБСЕ.
Министерство предупредило, что РБ будет в полной мере пользоваться правом самообороняться и отвечать на враждебные действия или провокации любого характера.
Читайте также:
РБ инициирует консультации с союзниками после пролета беспилотника с Украины
Киев прокомментировал решение Белоруссии перебросить военных к границе с Украиной
Лукашенко: белорусам пора привыкать к мысли о новом президенте РБ
Данил Пономарев