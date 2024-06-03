Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия

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Белорусские военные прошли подготовку по применению тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил заместитель командующего Военно-Воздушных сил и войсками противовоздушной обороны (ПВО) – начальник авиации Леонид Давидович, передает телеканал СТВ.
«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», – уточнил офицер.
Он отметил, что все контрольные тренинги и проверки являются рутинными, но становятся плановыми. Военнослужащие отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку, например, на аэродром.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с тактическим ядерным оружием с Россией является его инициативой.
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