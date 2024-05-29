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Лукашенко приостановил ДОВСЕ

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
29 мая 2024, 01:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Верхняя палата белорусского парламента одобрила этот закон 6 мая 2024 года. До этого в Минске заявили, что после объявления стран Североатлантического альянса о намерениях бессрочно приостановить действие этого договора он фактически перестал выполнять свои функции.

10 апреля парламент Венгрии одобрил приостановку участия государства в ДОВСЕ.



Соглашение ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году. Оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено Россией еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015-м РФ завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

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#рф
Кирби: США не поддерживают желание Киева бить по России западным оружием
Кирби: США не поддерживают планы Украины бить западным оружием по РФ
28 мая 2024, 23:58

Фото: istock / sb2010

Соединенные Штаты осведомлены о желании Владимира Зеленского применять западное оружии против целей на территории Российской Федерации, но по-прежнему не поддерживают такие удары.
С таким заявлением на брифинге Белого дома выступил координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби, передаёт РИА Новости.
«Нам известно о заинтересованности президента Зеленского, выраженной в этом отношении. Скажу вам, что на данный момент в нашей политике нет изменений. Мы не поощряем применения вооружений, поставляемых США, для нанесения ударов в пределах России и не способствуем этому», — заявил Кирби.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не видит причин для отказа от ударов Вооруженных сил Украины по России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
#вооружение
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«Этого сделано не было»: Как Зеленский окончательно лишил себя легитимности
Политолог Хащенко: полномочия Зеленского истекли, это понятно и украинцам
28 мая 2024, 23:39

Если бы Зеленский мог подтвердить свою легитимность, он вероятно так и сделал бы, однако этого не произошло. С таким мнением выступил политолог Антон Хащенко в эфире радио Sputnik.
Путин ранее заявил, что считает законной работу только парламента Украины и его спикера Руслана Стефанчука. При этом российский лидер сослался на 111 статью конституции Украины.

«По логике вещей, что должен был сделать Зеленский? Он должен был обратиться в конституционный суд, чтобы ему дали ответ. Этого сделано не было. Если бы у него была возможность свою легитимность зацементировать, он, наверное, с удовольствием это сделал бы», – пояснил Хащенко.
Или конституционный суд не мог принять данное решение из-за юридических особенностей, или были риски того, что суд не вынесет необходимое Зеленскому решение, потому что Зеленский «им не нравится», отметил политолог.

Хащенко также отметил, что легитимность Зеленского является сейчас как минимум спорной и в глазах украинцев – он оказался в ситуации, которая конституцией государства не предусмотрена.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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#выборы
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В Молдавии задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу
В Кишиневе задержали лидера оппозиционной партии Лунгу
28 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В Кишиневе задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиции от «Шанса» Алексея Лунгу.
Об этом рассказала депутат парламента Молдавии Ирина Лозован, пишет ТАСС. По ее словам, у Лунгу забрали паспорт, причины пока неясны. По данным Таможенной службы республики, Лунгу задержан для досмотра.

Месяц назад в аэропорту Кишинева задержали политиков из Молдавии, которые вернулись со съезда представителей оппозиции в Москве.

Также лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что во время допроса сотрудники Службы информации и безопасности пригрозили ей уголовной ответственностью за посещение РФ.

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#молдавия
#оппозиция
#задержание
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Спикер Рады Стефанчук ответил на слова Путина о переходе полномочий президента Украины
Стефанчук: президентом Украины до завершения военного положения будет Зеленский
28 мая 2024, 21:31

Фото: iStock/Cavan Images

Президентом Украины до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина.
Ранее в этот день Путин заявил, что изучил Конституцию Украины и узнал, что после истечения полномочий президента его обязанности должен исполнять спикер Рады.

Стефанчук опроверг эту информацию, приведя в качестве аргумента статью 108 украинской Конституции, в которой сказано, что президент Украины выполняет свои обязанности до вступления на пост новоизбранного главы государства. Таким образом он ответил на вопрос о легитимности Зеленского.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта, но их отменили из-за военного положения.

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#владимир путин
#верховная рада
#президент
#украина
#конституция
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Боевики ВС РФ освободили захваченных исламскими боевиками в плен коллег из Чада
28 мая 2024, 21:18

Фото: iStock/zim286

Российские военные провели операцию по освобождению военнослужащих Чада в Центральной Африке, которых захватили в плен исламские боевики. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что девять месяцев назад в ходе разминирования аэропорта в Чаде исламские боевики захватили в плен 21 военнослужащего ВС Чада и удерживали их в лагере террористов в нечеловеческих условиях, постоянно подвергая пыткам.

Российские военные совместно с коллегами из Чада провели операцию по их освобождению, которая завершилась успешно. Всех пленных доставили в пункт временного базирования, где российские врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и провели операции по извлечению осколков.

После этого в сопровождении бойцов ВС РФ они были доставлены на родину.

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#россия
#африка
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#спасение
#плен
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Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины
28 мая 2024, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин преподал урок Владимиру Зеленскому, когда напомнил о порядке продления президентских полномочий в период военного положения на Украине. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал в соцсети Х.
Он подчеркнул, что российский лидер преподал Зеленскому урок конституционного права Украины. Согласно главному государственному документу, в период военного положения продляются только полномочия Верховной Рады, а не президента.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили из-за введённого военного положения.

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#владимир путин
#владимир зеленский
#конституция
#уроки
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В Госдуме высказались против проведения переговоров со спикером Рады Стефанчуком
Депутат Чепа: России не следует начинать переговоры со спикером Рады Стефанчуком
28 мая 2024, 20:43

Фото: iStock/Oleg Elkov

России не следует вести переговоры со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам поездки в Узбекистан заявил, что украинская Конституция предусматривает передачу полномочий верховной власти исключительно спикеру парламента, а не президенту.

Согласно Конституции, полномочия Владимира Зеленского истекли, а значит теперь его полномочия переходят к законодательной власти, то есть, спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку.

Отвечая на вопрос журналиста о необходимости проведения переговоров со Стефанчуком, Чепа заявил, что этого делать не стоит, поскольку Россия с 2014 года говорит о переговорах, но Украина отказывается, принимая решения, которые неприемлемы для российской стороны.

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#госдума
#верховная рада
#россия
#украина
#переговоры
#владимир путин
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Макрон призвал разрешить ВСУ бить по регионам России, из которых запускаются ракеты
Макрон: ВСУ нужно разрешить бить по объектам РФ, которые ведут огонь
28 мая 2024, 20:27

Фото: сайт Кремля

Украине нужно разрешить поражать на территории России только те объекты, из которых производятся обстрелы. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Макрон уточнил, что следует разрешить украинским войскам обстреливать те регионы России, из которых производятся запуски ракет, летящих в сторону Украины. При этом нельзя позволять Киеву обстреливать иные военные и гражданские объекты на российской территории.

Ранее глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель заявил, что у стран Евросоюза совершенно разные позиции по использованию Украиной поставленного ими оружия для нанесения ударов по России. В связи с этим, не идёт речи о каком-либо принуждении.

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#эммануэль макрон
#украина
#удар
#россия
#оружие
#нато
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В Таиланде одобрили проект письма о намерении по вступлению в БРИКС
28 мая 2024, 20:18

Фото: iStock/Three_k

Правительство Таиланда одобрило проект документа о намерении вступить в БРИКС. Об этом сообщает портал Thansettakij, ссылаясь на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.
В ходе собрания кабмина было принято решение одобрить проект письма, в котором Таиланд выражает намерение присоединиться к БРИКС с одобрения премьер-министра или представителя, назначенного им.

По словам Ватчаронга, предстоящий саммит стран БРИКС, который состоится в России, может ускорить процесс присоединения Таиланда к альянсу.

Также в МИД Таиланда отметили, что членство в БРИКС поможет повысить роль страны на международной арене за счёт укрепления сотрудничества с развивающимися государствами, особенно в торговой, инвестиционной, финансовой, продовольственной и энергетической сферах.

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#таиланд
#брикс
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