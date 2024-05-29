Лукашенко приостановил ДОВСЕ

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Верхняя палата белорусского парламента одобрила этот закон 6 мая 2024 года. До этого в Минске заявили, что после объявления стран Североатлантического альянса о намерениях бессрочно приостановить действие этого договора он фактически перестал выполнять свои функции.
10 апреля парламент Венгрии одобрил приостановку участия государства в ДОВСЕ.
Соглашение ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году. Оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено Россией еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015-м РФ завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.
Читайте также:
В Молдавии задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу
Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины
Макрон призвал разрешить ВСУ бить по регионам России, из которых запускаются ракеты
10 апреля парламент Венгрии одобрил приостановку участия государства в ДОВСЕ.
Соглашение ДОВСЕ подписали в Париже в 1990 году. Оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено Россией еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015-м РФ завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.
Читайте также:
В Молдавии задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу
Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины
Алина Юрчак