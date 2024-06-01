Лукашенко дал совет Пашиняну в день его рождения

Фото: сайт Кремля
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил с днем рождения премьера Армении Никола Пашиняна. На сайте пресс-службы президента размещён текст поздравления коллеги.
Лукашенко назвал Пашиняна опытным политиком и отметил, что неоднократно убеждался в том, что в международных отношениях необходимо соблюдать дипломатию.
Президент Белоруссии также добавил, что в настоящее время между государствами имеются наработки, которые позволят открыть дополнительные возможности для развития торговых и экономических отношений.
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