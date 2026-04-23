Лукашенко рассказал о белорусском супероружии, способном сжигать БПЛА
Лукашенко рассказал о белорусском лазере, способном сжигать БПЛА
Во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что хочет ознакомиться с работой лазеров, которые способны сжигать беспилотники на расстоянии до двух километров.
Белорусский лидер отметил, что такое оружие является новой разработкой местных ученых. При этом он добавил, что борьба с беспилотниками является актуальной проблемой для многих стран.
«Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — отметил глава государства.
В ноябре 2025 года военно-промышленный комплекс республики сообщил об эффективном испытаний белорусского лазерного комплекса «Шафран», который предназначен для борьбы с дронами. Основными возможностями этой разработки являются ведение разведки воздушного пространства с обнаружением БПЛА на дистанции до 4,5 километров и поражение цели мощным лазером на расстоянии до 1,5 километров.