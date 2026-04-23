ФСБ задержала жителя Кубани, желающего вступить в ряды украинских военных
В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали жителя Кубани при попытке уехать из России ради вступления в ряды украинского военизированного объединения. Об этом пишет ТАСС.
По информации регионального управления ФСБ, мужчина 1999 года рождения сам вышел на связь с представителем структуры через Telegram. После этого он получил инструкции от куратора и начал готовить выезд из страны.
Оперативники пресекли поездку на этапе попытки пересечения границы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства его контактов и планы на дальнейшие действия.
Ранее сотрудники ФСБ задержали женщину, которую подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным силовиков, она передавала информацию о системах ПВО, перемещении военных и кораблей, находящихся в районе Керченского пролива.
