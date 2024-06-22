Белорусский офицер рассказал о жестоком обращении польских силовиков с мигрантами

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Польские силовики преследовали и избивали задержанных мигрантов. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
По его словам, депортированные из Польши мигранты чаще всего жалуются на то, что представители правоохранительных органов используют телескопические дубинки при нанесении побоев.
Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на белорусской границе вступил в силу 13 июня. Утверждается, что причиной запрета стала жалоба польских пограничников, сообщивших об агрессивном поведении мигрантов на белорусской границе.
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«Армейцы, которые прибыли на усиление границы, как правило, используют, просто дреколье, которое находят непосредственно в лесу», – рассказал белорусский офицер.
Ранее Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на белорусской границе вступил в силу 13 июня. Утверждается, что причиной запрета стала жалоба польских пограничников, сообщивших об агрессивном поведении мигрантов на белорусской границе.
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Александр Климов