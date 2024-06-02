Польша на следующей неделе вернёт буферную зону на границе с Белоруссией

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Польша во вторник вернёт буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил в беседе с журналистами.
Ранее сообщалось, что нелегальный мигрант при попытке пересечения польско-белорусской границы ранил ножом польского военного. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Однако после инцидента премьер-министр страны Дональд Туск анонсировал отправку дополнительных сил на границу.
А в воскресенье Косиняк-Камыш объявил, что 4 июня Польша восстанавливает буферную зону на границе. Она будет охватывать Белостокский и Гайновский районы.
Он подчеркнул, что зона вдоль границы будет действовать в одном месте Белостокского района и сразу в 26 местах Гайновского. Согласно установленным правилам, нельзя приближаться к границе ближе чем на 200 метров.
По словам министра, восстановление буферной зоны позволит защитить границу и повысит безопасность для сотрудников.
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А в воскресенье Косиняк-Камыш объявил, что 4 июня Польша восстанавливает буферную зону на границе. Она будет охватывать Белостокский и Гайновский районы.
Он подчеркнул, что зона вдоль границы будет действовать в одном месте Белостокского района и сразу в 26 местах Гайновского. Согласно установленным правилам, нельзя приближаться к границе ближе чем на 200 метров.
По словам министра, восстановление буферной зоны позволит защитить границу и повысит безопасность для сотрудников.
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Анастасия Чинкова