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Польша разрешила применять вооружения, поставляемые на Украину, для ударов по российским территориям. Об этом в эфире радио Radio Zet заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», – сказал Томчик.
До этого президент России Владимир Путин заявлял, что, если польская сторона зайдет контингентом на украинскую территорию, то поляки не уйдут из Украины. Также глава государства отмечал, для России не секрет, что польские военные находятся в Незалежной. Их разговоры перехватываются.
В Госдуме заявляли, что наемники Запада и инструкторы, участвующие в конфликте на стороне киевского режима, перебазируются на вторую оборонную линию.
Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля 2022 года.
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Никита Кротов