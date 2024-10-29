Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара

Андрей Белоусов (Видео: Минобороны РФ)
Глава Минобороны России Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания производится отработка массированного ядерного удара в ответ на такой же удар противника. Видео с заявлением министра оборонное ведомство опубликовало в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день сообщалось, что Путин в формате ВКС из ситуационного центра Кремля принял участие в тренировке сил ядерного сдерживания.
Белоусов подчеркнул, что задачи манёвров были выполнены в полном объёме, все выпущенные ракеты достигли заданных целей, подтвердив свои характеристики.
Также была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по управлению подчинёнными войсками.
Кроме того, в Минобороны отметили, что в рамках тренировки был осуществлён пуск баллистических ракет «Синева» и «Булава» с атомных подлодок в Баренцевом и Охотском морях. С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Также в учениях приняли участие самолёты дальней авиации Ту-95МС.
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Белоусов подчеркнул, что задачи манёвров были выполнены в полном объёме, все выпущенные ракеты достигли заданных целей, подтвердив свои характеристики.
Также была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по управлению подчинёнными войсками.
Кроме того, в Минобороны отметили, что в рамках тренировки был осуществлён пуск баллистических ракет «Синева» и «Булава» с атомных подлодок в Баренцевом и Охотском морях. С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Также в учениях приняли участие самолёты дальней авиации Ту-95МС.
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Анастасия Чинкова