Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания

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Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства наблюдается за происходящим на учениях по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.
Глава государства подчеркнул, что во вторник проводится очередная тренировка, в ходе которой отрабатываются действия должностных лиц по управлению применением ядерного вооружения с практическими запусками крылатых и баллистических ракет.
Подчеркнём, что стратегические силы сдерживания являются частью ВС РФ и предназначены для сдерживания агрессии против России и её союзников, а также для нанесения поражения агрессору с применениям разных типов вооружения, в том числе и ядерного. Главным компонентом стратегических наступательных сил являются стратегические ядерные силы.
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Анастасия Чинкова