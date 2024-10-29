Путин: ядерная триада — надёжный гарант суверенитета России

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
На тренировке стратегических сил ядерного сдерживания президент РФ Владимир Путин отметил важность ядерной триады для страны.
По мнению лидера Российской Федерации, страна подтверждает твёрдую позицию — ядерное оружие должно использоваться только в крайних мерах.
Стратегические ядерные силы позволяют поддерживать ядерный паритет и баланс мировых сил — это объективный факт стабильности на глобальном уровне.
Ранее Владимир Путин участвовал в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Глава Российской Федерации наблюдал за происходящим на учениях по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.
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«Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания», — подчеркнул Владимир Путин.
Стратегические ядерные силы позволяют поддерживать ядерный паритет и баланс мировых сил — это объективный факт стабильности на глобальном уровне.
Ранее Владимир Путин участвовал в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Глава Российской Федерации наблюдал за происходящим на учениях по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.
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Ольга Енгалычева