Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания: главные заявления

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи (ВКС) из ситуационного центра Кремля принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания.
В ходе учений были отработаны действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет.
Глава государства сделал несколько заявлений в ходе проведения тренировки. Он отметил, что Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что применение ядерного вооружения является крайней мерой.
Также, по словам Путина, России важно иметь современные стратегические силы, которые постоянно готовы к применению, особенно в нынешних условиях роста внешних угроз. В настоящее время оснащённость российских ядерных сил современными образцами вооружения составляет порядка 94%. При этом Россия продолжит модернизировать все компоненты своих ядерных сил, для этого достаточно имеющихся ресурсов.
Кроме того, президент подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, однако продолжит поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Путин добавил, что ядерная триада остаётся надёжным гарантом суверенитета и безопасности России.
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Глава государства сделал несколько заявлений в ходе проведения тренировки. Он отметил, что Россия подтверждает принципиальную позицию о том, что применение ядерного вооружения является крайней мерой.
Также, по словам Путина, России важно иметь современные стратегические силы, которые постоянно готовы к применению, особенно в нынешних условиях роста внешних угроз. В настоящее время оснащённость российских ядерных сил современными образцами вооружения составляет порядка 94%. При этом Россия продолжит модернизировать все компоненты своих ядерных сил, для этого достаточно имеющихся ресурсов.
Кроме того, президент подчеркнул, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений, однако продолжит поддерживать свои ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Путин добавил, что ядерная триада остаётся надёжным гарантом суверенитета и безопасности России.
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Анастасия Чинкова