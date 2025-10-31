Во Владимире после атаки БПЛА школы и детсады перевели на дистанционное обучение
Во Владимире после атаки беспилотника на электроподстанцию в микрорайоне Энергетик ввели ограничения на въезд и выезд, а местные школы и детсады перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам местных жителей, после прилёта БПЛА на подстанции вспыхнул пожар, и жителей ближайших домов эвакуировали. Движение общественного транспорта в районе временно остановлено.
При этом в сводке Минобороны о происшествии в Владимирской области не упоминается. Губернатор региона Александр Авдеев заявил, что «все системы функционируют в штатном режиме», однако, по сообщениям горожан, режим воздушной опасности пока не снят. Многие отмечают, что смс-оповещения о возможной атаке поступили уже после инцидента.
