Во Владимире после атаки БПЛА школы и детсады перевели на дистанционное обучение

31 октября 2025, 10:49

Фото: iStock/rancho_runner

Во Владимире после атаки беспилотника на электроподстанцию в микрорайоне Энергетик ввели ограничения на въезд и выезд, а местные школы и детсады перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».