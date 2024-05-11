Мишустин предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера России

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил повысить ныне исполняющего обязанности вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова до первого вице-премьера России. Об этом сказано в сообщении правительства.
В тексте сказано, что в новом составе кабинета министров Мантуров, в ведении которого находится промышленность, займёт пост первого вице-премьера.
Отметим, что Мантуров стал вице-премьером России в 2022 году, при этом он сохранил должность главы Минпромторга, которую занимает с 2012 года. На данный момент он является исполняющим обязанности по двум этим должностям до формирования нового правительства.
Читайте также:
Мантуров покинет пост главы Минпромторга
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
Стало известно, какую должность отдадут Голиковой в новом составе правительства
Анастасия Чинкова