Белоусов обсудил военное сотрудничество с делегациями Буркина-Фасо и Нигера

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов обсудил военное сотрудничество с представителями делегаций Буркина-Фасо и Нигера на форуме «Армия-2024». Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Стороны также обсудили вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке, говорится в сообщении.
«В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024» состоялись рабочие встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибалии, директором департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Министерства обороны Республики Нигер старшим полковником Хамаду Джибо Бартье», — указано в публикации ведомства.Ранее сообщалось, что руководитель МО РФ Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве. Главы оборонных ведомств обсудили развитие двустороннего сотрудничества в своей профильной сфере.
Отмечалось, что Белоусов рассмотрел с коллегами нынешнее положение и перспективы развития совместной работы в сфере обороны. Министры обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.
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