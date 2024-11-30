Белоусов отменил положение о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
В России отменено положение о кадровом резерве министерства обороны на гражданской службе. Соответствующий приказ подписал глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке к приказу уточняется, что пунктом 11 статьи 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливается, что положение о кадровом резерве федерального государственного органа, определяющее порядок формирования кадрового резерва и работы с ними, утверждается указом президента РФ.
Реализация приказа министра обороны РФ не потребует никаких дополнительных расходов средств федерального бюджета, также добавляется в пояснительной записке.
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