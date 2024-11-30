Ким Чен Ын встретился с главой Минобороны РФ

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Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передат ТАСС.
29 ноября Ким Чен Ын принял главу Министерства обороны России.
Северокорейский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном являются мощным механизмом обеспечения безопасности. По его словам, они облегчают ситуацию в регионе и гарантируют международную стратегическую стабильность.
Белоусов прибыл в КНДР 29 ноября для встречи с военными-политическими лидерами. Предыдущий визит Белоусова в страну состоялся во время официального визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.
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«Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который спустя пять месяцев еще раз приехал в Пхеньян и провел дружественную и доверительную беседу», – говорится в сообщении.
Северокорейский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном являются мощным механизмом обеспечения безопасности. По его словам, они облегчают ситуацию в регионе и гарантируют международную стратегическую стабильность.
Белоусов прибыл в КНДР 29 ноября для встречи с военными-политическими лидерами. Предыдущий визит Белоусова в страну состоялся во время официального визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.
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Александр Климов