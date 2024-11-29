Глава Минобороны РФ Белоусов прибыл в КНДР с необъявленным визитом

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Министр обороны России Алексей Белоусов в пятницу, 29 ноября, прибыл в Корейскую Народную Демократическую Республику. Этот официальный визит главы российского оборонного ведомства ранее не анонсировался.
По сообщению пресс-службы Минобороны, в ходе визита главы ведомства в КНДР запланированы несколько двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства Северной Кореи.
В аэропорту «Сунан», расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась церемония торжественной встречи российской делегации. В ней приняла участие рота почётного караула Корейской народной армии. У трапа самолёта главу Минобороны РФ лично приветствовал министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
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