Белоусов высказался про договор РФ с КНДР

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
Министр обороны Андрей Белоусов заявил на встрече с Ким Чен Ыном, что соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федера и КНДР подтверждает двусторонние интересы стран в развитии альянса. Его слова передает РИА Новости.
Глава Минобороны выразил благодарность «за приверженность курсу на углубление связей с Россией» По словам Белоусова, Северная Корея является «одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику»
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. Один из его пунктов подразумевает военное сотрудничество.
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Александр Климов