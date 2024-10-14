Белоусов отправился на переговоры с военным руководством Китая

Видео: Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в Пекин для переговоров с военным и военно-политическим руководством Китая. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. Отмечается, что Белоусова уже встретил министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь.
«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — указано в сообщении.Министра обороны России вместе с его делегацией с почетом встретили у Центрального военного совета КНР, перед ними провели марш почетного караула и сыграл оркестр.
Ранее сообщалось, что Китай начал учения «Совместный меч – 2024B» вблизи Тайваня. Целью мероприятий является блокада, атака и захват ключевых портов и районов. Учения пройдут в северной, южной и восточной частях острова, в них примут участие военно-морской флот, армия, ракетные войска, военно-воздушные силы и другие подразделения.
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