МИД Китая высказался об убийстве генсека «Хезболлы»

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Китай выступает против нарушающих суверенитет и безопасность Ливана действий, а также тех, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации конфликта в регионе. Об этом заявил в МИД КНР, комментируя в сообщении на своём сайте убийство генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы.
Также в заявлении указано, что Пекин категорически против любых действий, которые вредят мирным жителям.
Китай выразил глубокую обеспокоенность ростом напряжённости в Ливане. В связи с этим власти призывают заинтересованные в конфликте стороны, в первую очередь Израиль, незамедлительно принять меры для урегулирования ситуации и предотвращения дальнейшего распространения конфликта и выхода его из-под контроля.
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Анастасия Чинкова