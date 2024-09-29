МИД Китая высказался об убийстве генсека «Хезболлы»

Китай выступает против нарушающих суверенитет и безопасность Ливана действий, а также тех, которые обостряют противоречия и ведут к эскалации конфликта в регионе. Об этом заявил в МИД КНР, комментируя в сообщении на своём сайте убийство генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы.