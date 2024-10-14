Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня

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Китай начал учения «Совместный меч – 2024B» вблизи Тайваня. Как сообщает Reuters, об этом говорится в сообщении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Целью мероприятий является блокада, атака и захват ключевых портов и районов. Учения пройдут в северной, южной и восточной частях острова, в них примут участие военно-морской флот, армия, ракетные войска, военно-воздушные силы и другие подразделения.
Подчеркивается, что НОАК считает операцию законной и необходимой для защиты государственного суверенитета и национального единства.
Ранее в тот же день военные Тайваня заявили о приближении 11 кораблей НОАК и 30 летательных аппаратов.
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«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил за независимость Тайваня», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что НОАК считает операцию законной и необходимой для защиты государственного суверенитета и национального единства.
Ранее в тот же день военные Тайваня заявили о приближении 11 кораблей НОАК и 30 летательных аппаратов.
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Александр Климов