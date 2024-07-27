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Белоусов позвонил главе Пентагона и рассказал о тайной операции Киева

NYT: Белоусов звонил шефу Пентагона из-за данных об украинской тайной операции
27 июля 2024, 12:55
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский министр обороны Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за полученных Москвой данных о готовящейся украинской тайной операции против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена США. Об этом сообщает The New York Times.


Согласно информации источника, Белоусов спросил, был ли Остин осведомлен о готовящейся операции Киева и потенциальной угрозе усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном. Уточняется, что в Пентагоне не знали об этом и были удивлены данной информации.

Примечательно, что после звонка Белоусова Соединенные Штаты связались с Киевом и предупредили его не осуществлять подобные планы, если таковы имеются. На данный момент остается неизвестным, насколько реальной была угроза тайной операции со стороны Украины.

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#минобороны рф
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#сша
Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины
Эрдоган: Турция ждет извинений от Аббаса, отказавшегося выступить в парламенте
27 июля 2024, 22:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Анкара ждёт извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступать в турецком парламенте.
«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — заявил турецкий лидер.
Он добавил, что турецкая сторона ждала этого визита.

До этого близкая к турецкому правительству газета Türkiye сообщала, что парламент государства приглашал выступить Аббаса в одно время с выступлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конгрессе Соединённых Штатов, однако палестинская сторона не ответила чётко на предложение.

Ранее сообщалось, что в Киеве готовят гуманитарный коридор через Турцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде
Командующий ВМС Китая прибыл в РФ для участия в параде ВМФ в Петербурге
27 июля 2024, 21:19

Фото: istock / btgbtg

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с командующим военно-морскими силами Мьянмы контр-адмиралом Хтейн Вином. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
На встрече стороны обсудили взаимодействие в военно-морской области. Отмечается, что они положительно охарактеризовали динамично развивающиеся взаимовыгодные отношения в этой сфере и подтвердили желание максимально эффективно задействовать наработанный потенциал с целью углубления сотрудничества.

Фомин выразил благодарность КНР за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота в Петербурге и Владивостоке.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и рассказал о тайной операции Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#минобороны рф
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Все больше стран отвергают универсальные ценности Запада, заявил Орбан
Орбан: открытие Олимпиады показало, что у Запада нет общей моральной основы
27 июля 2024, 18:57

Фото: сайт Кремля

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие общей моральной основы у Запада. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, сообщает М1.
Политик отметил, что Запад отказывается принимать существование национальных стран, а вместе с ними – общую культуру и моральные принципы, которые на ней основываются. Как утверждает Орбан, отсутствие общих ценностей появилось на церемонии открытия Олимпийских игр, которую он смотрел.

По его словам, ключевой западной ценностью сейчас стало движение ЛГБТ*, а РФ становится центром притяжения для тех, кого это не устраивает.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Многие пользователями в соцсетях раскритиковали сцену, которая была воспринята как пародия на «Тайную вечерю».

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала жуткой мерзостью церемонию открытия Олимпиады. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#олимпиада 2024
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Депутат Шхагошев спрогнозировал создание альтернативы НАТО исламским миром
27 июля 2024, 17:58

Фото: iStock/BT1976

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что исламский мир может создать свой альтернативный НАТО военный блок в ответ в случае начала реализации инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по созданию военного альянса.
Он отметил, что подобные предложения со стороны Израиля могут обострить обстановку в регионе ещё больше.

«Предложение Нетаньяху может вызвать детонацию конфликтов в регионе, дестабилизировав весь Ближний Восток. США с Израилем идут на усиление конфронтации в регионе. При развитии этой инициативы Вашингтону и Тель-Авиву будет дан конкретный ответ противниками их политики. Исламский мир может пойти на создание своего военного альянса», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Шхагошев.

Ранее сообщалось, что Израиль добивается внесения изменений в план сделки о прекращении боевых действий в секторе Газа и обмене заложниками с палестинским движением ХАМАС.

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Филиппо: На церемонии открытия Олимпиады Макрон опешил, когда его освистали
27 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto/HJBC

Толпа освистала президента Франции Эммануэля Макрона во время его выступления на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Он был явно к этому не готов и даже на секунду опешил.
Об этом рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своей социальной сети X, приложив к посту соответствующий ролик. Он также добавил, что отрывок с конфузом французского лидера, которого освистала даже тщательно подобранная аудитория, телеканалы вырезали, и призвал распространять свою видеозапись.

Открытие Олимпиады уже отмечено несколькими казусами, которыми Игры в Париже наверняка запомнятся не с самой лучшей стороны. Во-первых, даже на Западе многих возмутила пародийная миниатюра «Тайная вечеря», представленная трансвеститами и трансгендерами. Греческие СМИ назвали это крахом цивилизации и христианской культуры. Олимпийский флаг был повешен вверх ногами, а представителей делегации Южной Кореи диктор назвал спортсменами из КНДР.

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#олимпиада
#макрон
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Маск назвал церемонию открытия Игр проявлением вопиющего неуважения к христианам
27 июля 2024, 16:53

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже является проявлением вопиющего неуважения ко всем христианам. Такое мнение высказал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Его, как и многих, возмутила пародийная миниатюра трансвеститов и представителей ЛГПТ* на «Тайную вечерю». Например, греческие СМИ назвали это крахом цивилизации и христианской культуры.

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал в своей социальной сети X владелец компаний SpaceX и Tesla.

Кроме отвратительной пародии на христианский сюжет, на церемонии открытия Игр произошли ещё два казуса. Олимпийский флаг вывесили вверх ногами, а представителей делегации Южной Кореи диктор назвал спортсменами из КНДР.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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Орбан: Молчание ЕС о терактах на «Северных потоках» является актом капитуляции
27 июля 2024, 16:36

Фото: сайт Кремля

Молчание стран Евросоюза по поводу подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» является настоящим актом капитуляции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Во время своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию которого вёл телеканал М1, он с возмущённым недоумением заметил, что по поводу взрывов на газопроводах хранит молчание даже Германия, чьей собственности эти теракты, организованные, по всей видимости, с участием США, нанесли прямой ущерб.

«То, что мы не говорим об этом, не хотим выяснить и потребовать поднять вопрос юридически... — это не что иное, как акт капитуляции», — сказал венгерский премьер.

По мнению Орбана, европейская политика «рухнула», дипломаты полностью утратили самостоятельность, а Евросоюз подробно и тщательно копирует поведение Демократической партии США.

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#северный поток
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Орбан заявил, что мир стал поддерживать Россию
Орбан: Понемногу весь мир стал поддерживать Россию вопреки указаниям Запада
27 июля 2024, 14:31

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад ожидал, что мировое сообщество будет поддерживать его в политике против России, однако в реальности все оказалось наоборот. Об этом информирует M1.
По словам венгерского политика, мир «понемногу» поддерживает РФ. Орбан отметил, что поддержка Москвы со стороны Китая, Индии, КНДР, мусульманского мира неудивительна.

Премьер-министр Венгрии заключил, что мировое сообщество оказывает поддержку России вопреки западным указаниям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «европейским смутьяном» после визита в Москву при том, что ни слова не сказал о поддержке Москвы, а лишь хотел выяснить позицию РФ по конфликту на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Лавров: Запад начал осознавать невозможность поражения России в спецоперации

Белоусов позвонил главе Пентагона и рассказал о тайной операции Киева

В Китае рассказали о разрушении доминирующего мирового порядка Запада в Азии
#политика
#министр
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#кндр
#запад
#лавров
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Лавров: Запад начал осознавать невозможность поражения России в спецоперации
27 июля 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

Многочисленные предложения по мирному урегулированию на Украине, появившиеся в последнее время, говорят о том, что на Западе начали осознавать нанесения поражения России в ходе специальной военной операции.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам завершившейся встречи Россия - АСЕАН и министерского совещания глав МИД стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства назвал все озвученные предложения, в частности план бывшего госсекретаря США Майка Помпео, несерьёзными.

Как отметил Лавров, различные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта посыпались сейчас как из рога изобилия, так как Запад осознал всю бесперспективность расчётов на поражение России. Он подчеркнул, что Москва не считает нужным комментировать эти планы предложения ввиду их несерьёзности. Глава российского МИД, впрочем, добавил, что Кремль всегда готов к честному разговору с учётом сложившихся реалий. К сожалению, позиция Запада состоит в игнорировании российских предложений, заключил министр.

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