Белоусов позвонил главе Пентагона и рассказал о тайной операции Киева

Фото: сайт Кремля
Российский министр обороны Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину из-за полученных Москвой данных о готовящейся украинской тайной операции против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена США. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно информации источника, Белоусов спросил, был ли Остин осведомлен о готовящейся операции Киева и потенциальной угрозе усилить напряженность между Москвой и Вашингтоном. Уточняется, что в Пентагоне не знали об этом и были удивлены данной информации.
Примечательно, что после звонка Белоусова Соединенные Штаты связались с Киевом и предупредили его не осуществлять подобные планы, если таковы имеются. На данный момент остается неизвестным, насколько реальной была угроза тайной операции со стороны Украины.
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