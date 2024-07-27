Названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву

Фото: сайт Кремля
Во время визита в Киев премьер-министр Индии Нарендра Моди предложит посредничество в разрешении украинского конфликта. Об этом ТАСС рассказал источник в парламенте Индии.
Согласно информации источника, у Индии давние дружеские отношения с Россией, у Моди также сложились хорошие отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Уточняется, что у Нью-Дели также хорошие отношения с Киевом.
Напомним, визит Моди на Украину может состояться 23 августа текущего года. В начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Москву с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву и назвал его «сокрушительным ударом по мирным усилиям».
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«Индии доверяют обе страны», — сообщил собеседник ТАСС.
Напомним, визит Моди на Украину может состояться 23 августа текущего года. В начале июля премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Москву с визитом и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву и назвал его «сокрушительным ударом по мирным усилиям».
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Екатерина Коршунова