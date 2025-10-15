Белоусов рассказал о деятельности НАТО у границ России и Белоруссии

15 октября 2025, 20:13

Министр Белоусов: блок НАТО активизировал разведку у границ РФ

Фото: istockphoto/GermanS62

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил о наращивании НАТО разведывательной и учебно-боевой активности вблизи российских и белорусских границ. Его слова приводит ТАСС.





Он также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Минска остаётся одним из факторов, обеспечивающих стабильность в регионе на фоне действий Североатлантического альянса.





«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — сказал Белоусов.