Белоусов рассказал о деятельности НАТО у границ России и Белоруссии

Министр Белоусов: блок НАТО активизировал разведку у границ РФ
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил о наращивании НАТО разведывательной и учебно-боевой активности вблизи российских и белорусских границ. Его слова приводит ТАСС.
Он также подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Минска остаётся одним из факторов, обеспечивающих стабильность в регионе на фоне действий Североатлантического альянса.
«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — сказал Белоусов.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что НАТО «семимильными шагами» движется к третьей мировой войне. Сообщалось также, что в альянсе планируют создать единую систему противовоздушной обороны, чтобы снять ограничения, которые отдельные государства-члены накладывают на использование своих вооружений.