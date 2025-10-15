Лавров раскрыл значение встречи Путина и Трампа на Аляске
Сергей Лавров: встреча Путина и Трампа на Аляске была шансом понять друг друга
Саммит на Аляске, где встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, стал возможностью прояснить позиции сторон.
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
Встреча лидеров состоялась 15 августа. Путин охарактеризовал диалог как «очень хороший», а Трамп оценил его на десять из десяти.
«Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», — сказал Лавров.
Он вспомнил слова президента Путина о том, что на базе достигнутых договорённостей ещё многое можно сделать. Министр также подчеркнул, что глава США не только рассуждает о первопричинах конфликта на Украине, но и пытается глубже вникнуть в их суть.