Лавров раскрыл значение встречи Путина и Трампа на Аляске

15 октября 2025, 19:20

Сергей Лавров: встреча Путина и Трампа на Аляске была шансом понять друг друга

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Саммит на Аляске, где встретились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, стал возможностью прояснить позиции сторон.





Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».



Встреча лидеров состоялась 15 августа. Путин охарактеризовал диалог как «очень хороший», а Трамп оценил его на десять из десяти.





«Не скажу, что это был прорыв. Это была продолжительная беседа, нацеленная на то, чтобы понять друг друга», — сказал Лавров.