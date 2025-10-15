В Белгородской области три человека пострадали от ударов БПЛА ВСУ
Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины в Борисовском районе и Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram‑канале.
По его данным, в селе Козинка пострадали руководитель Гора‑Подольской территориальной администрации и замлавы Козинской территориальной администрации.
Первый получил травму от детонации мины и осколочное ранение грудной клетки. У заместителя, помимо минно‑взрывной травмы, осколки ранили ногу и поясницу. Оба находятся под наблюдением и получают необходимую помощь в Грайворонской районной больнице.
В селе Берёзовка Борисовского района при атаке FPV‑дрона пострадал водитель автомобиля. Мужчину госпитализировали в районную больницу с минно‑взрывной травмой и баротравмой. У него также выявили осколочные ранения ноги, плеча и спины.
Ранее, 11 октября, сообщалось, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки (ДНР). Автобус следовал по маршруту №2 и находился в жилом массиве «Комсомолец».
