В Белгородской области три человека пострадали от ударов БПЛА ВСУ

15 октября 2025, 18:39

Гладков: три человека пострадали при ударах БПЛА ВСУ по Белгородской области

Фото: istockphoto/NiseriN

Три мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины в Борисовском районе и Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram‑канале.